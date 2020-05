Rosa Valenty es una de las actrices españolas mas completas, con una amplia carrera profesional llena de éxitos. Verla en el escenario es toda una delicia, y cuando ha hecho papeles de vedette, sin lugar a dudas ha sido una de las mejores. Rosa está viviendo este confinamiento desde la tranquilidad, y ha tenido tiempo para tomar una gran decisión. "Es el momento de parar, y estoy a la espera dada mi vida laboral. Me jubilo de El Bingo Las Vegas, pero no del escenario. El teatro es mi vida, y mi pasión; mi carrera siempre ha sido un adelante, y por supuesto que no va a parar. Las circunstancias por las que estamos pasando son especiales".

Tal y como explica Rosa Valenty, "estuve haciendo la obra El Chico de Revista en varias ciudades de España. Ahora con el confinamiento todo ha cambiado, llevo desde el día 14 la mascarilla. Todo lo que dice el Gobierno lo llevo a rajatabla, lo que estamos viviendo es como sí se hubiera parado el mundo, pero no el corazón. En personas activas como yo es como el parón de la vida, y ahora lo que hay que hacer es buscarse a uno mismo y, estar en contacto con las personas, y me emociono al ver a personas haciendo cola para conseguir comida, espero de verdad que este final de primavera y principio de verano los políticos tengan muy claro que, por encima de ellos, hay un gran país que se llama España. La he recorrido a lo largo de mi carrera y puedo asegurar que tenemos un país maravilloso, y les pido que hagan el favor de atender a todas las personas para que puedan seguir adelante.

Rosa y el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

"Amo a la gente liberal y que quieran a la naturaleza, como al amanecer de cada día. Pido a los políticos que no busquen enfrentamientos, sí la paz y la tranquilidad para este país. Yo viví la transición. Estamos atravesando una época muy delicada, con muchas víctimas desgraciadamente, y quiero dar las gracias y mi admiración a todo el personal sanitario de este país, y a la prensa". De esta manera lo expresó.

La actriz está muy ilusionada con un proyecto de teatro, aunque de momento está todo paralizado por el coronavirus. "Es una historia muy bonita, escrita por mi hijo Jorge. Se llama La Habitación y trata de la vida de dos actrices maduras que se ven obligadas a tener que alquilar una habitación para tener una vida un poco mas desahogada. Ya tenemos hasta el productor, lo que ocurre es que todavía no se sabe cuándo todo esto se pueda retomar. Mi hijo es un gran escritor. Afortunadamente toda mi familia está muy bien, mi otro hijo que está casado y está con su familia, su mujer y las niñas, y todos bien, que es lo principal".