Cristina Pedroche detona las redes con un "cucu tras" sin ropa

Cristina Pedroche vuelve a adornar su Instagram y la vida de sus miles de seguidores con otra imposible y acrobática postura de yoga. Lo ha hecho, naturalmente, desnuda, para así alcanzar mejor la paz espiritual que proporcionan los miles de "likes".

La presentadora de Zapeando acostumbra a subir online sus posturas, en las que demuestra una elasticidad y entrega fuera de toda duda. El estado de alarma no ha hecho sino aumentar la frecuencia de sus sesiones, más necesarias todavía en una situación tan tensa como la del confinamiento.

Cristina Pedroche ha comentado con un simpático "cucu tras" su postura haciendo el pino y tapando sus partes más íntimas con las piernas. Una manera de evitar la censura de Instagram y a la vez no ofender a cierta sección del público.

Así me estoy quedando yo en esta cuarentena, cucú. Pero ya mañana vuelvo a la tele y me ayudará a centrarme... o quizás no", ha dicho Pedroche para acompañar una imagen que ya lleva miles de likes.

La actividad física ha sido una de las claves de Pedroche y su pareja para resistir el confinamiento. Una vez las restricciones lo permitieron, la vallecana no lo dudó un momento y salió a caminar y hacer deporte en el exterior, recorriendo hasta siete kilómetros de una sola caminata.