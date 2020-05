Telecinco revela el secreto que lleva años guardando sobre Lydia Lozano: "Firmé que nunca saldría"

La guerra de audiencias entre Telecinco y Antena 3 Televisión vivió este lunes una nueva batalla. La cadena de Atresmedia estrenó en su horario habitual la nueva temporada del concurso Pasapalabra presentado Roberto Leal y, para contrarrestar el impacto de su incorporación a la programación, Telecinco preparó un programa especial de Sálvame Tomate en el que aseguraron que desvelarían "la madre de todas las bombas".

El encargado de abrir "el cajón de los secretos que podría poner en un aprieto a ciertos famosos" fue Kiko Hernández, que regresó al programa dos meses después de confinarse en casa junto a sus dos hijas. El colaborador rescató de su archivo algunas fotografías, audios y vídeos que nunca habrían visto la luz: las imágenes de un famoso siendo infiel a su mujer, unas fotografías que la Familia Real habría intentado que no salieran a la luz o el vídeo del polígrafo secreto de Lydia Lozano, fueron algunas de sus revelaciones.

Una de las más dolidas con el colaborador fue la periodista, que recordó lo traumático de aquel polígrafo: "Año 2005. Instalaciones de Mediaset. En este mismo plató con un equipo reducido de persona se llevó a cabo el polígrafo secreto de Lydia Lozano", dijo Kiko Hernández mientras su compañera no daba crédito a lo que estaba escuchando. Al parecer, el objetivo del polígrafo era descubrir qué ocurrió realmente con el caso de Ylenia Carrisi (el aquel momento la periodista insistía en que la hija de Al Bano y Romina Power podría estar viva). Lo que allí se vivió "dejó marcados a todos los presentes".

"Hasta luego", decía Lydia Lozano, llorando y marchándose de plató. "Se blindaron las puertas, se firmó que no se podía hablar. ¡Eso fue lo que firmé!", gritó indignada. "Me voy a mi casa y no vuelvo si esto sale a la luz (...) Nunca me dieron los resultados de aquel polígrafo. No se hizo para emitirse, se hizo a puerta cerrada entre la cadena y yo".

Se trata de una grabación de seis horas en la que se le formularon todo tipo de preguntas para saber si la colaboradora creía en su información o si estaba engañando.