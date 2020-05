Unanimidad en las portadas: todas las revistas homenajean a Álex Lequio

Por primera vez en semanas, quizá meses, todas las revistas, Hola, Díez Minutos, Lecturas y Semana, coinciden en sus portadas de forma unánime con el tema principal: la difícil despedida de Alex Lequio, fallecido el pasado jueves a los 27 años.

Y aunque seguramente los responsables de las publicaciones han pretendido con este repertorio de imágenes rendir homenaje al hijo de Ana Obregón y Alejandro Lequio, algunas de las fotos son de digestión difícil: el valor informativo de una instantánea en la que vemos a Ana deshecha y a punto de derrumbarse es bastante cuestionable. Hay momentos de la vida, pero sobre todo de la muerte, que merecen intimidad.

De ahí que el enfoque de cada una de las publicaciones de los miércoles también sea cuestionable. Hola, siempre más elegante, publica a toda página una imagen de Alex vivo, sonriente, saludable, y le define como "el valiente que conquistó el corazón de todos". Y aunque no las omite, deja para el faldón las fotos de las lógicas lágrimas de su madre. Semana y Lecturas son las que van más allá y se atreven con una imagen de Ana Obregón abalanzándose sobre el féretro de su adorado hijo. No había necesidad. El coronavirus también nos ha robado lo que en la Crónica Rosa a veces hemos descrito como el "fotocall de funeral": ante la imposibilidad de acudir a dar el pésame, no hay fotos de familiares o amigos que publicar.

En defensa de las revistas sí puede decirse que todas le rinden su propio homenaje a través de los muchos momentos de la vida de Alex Lequio, pública desde el día de su nacimiento. Semana le define como "el niño más famoso de España".

Carmen Cervera recuerda al barón

Tita Thyssen recibe a Hola en exclusiva en su casa de Andorra, en la que se confinó junto a sus hijas Carmen y Sabina seguramente mucho antes de que estallase este pandemia. Una semana más suponemos que se trata de fotos de archivo.

La baronesa recuerda al barón, fallecido hace ahora 18 años: "Lo echo de menos. Era un hombre divertido, natural y muy especial". "Jamás me contó una pena, así que esto (el coronavirus) lo habría pasado como él era, por encima de todo".

En la entrevista también confirma que está escribiendo sus memorias (serán las enésimas, porque varios escritores lo han intentado antes sin éxito) y explica que su hijo Borja, que también vive en Andorra en una casa contigua a la suya, ha superado el coronavirus, pero que no se ha enterado porque no ha tenido ningún síntoma.

Eva González y Cayetano, pura felicidad

Hola lleva en páginas interiores varias fotos exclusivas de uno de los paseos de Eva González y Cayetano Rivera por Mairena de Alcor, la localidad sevillana en la que están pasando el confinamiento y que ya ha pasado a la Fase 1.

En ellas vemos a la pareja vestida con ropa deportiva, seguramente riéndole las gracias al pequeño Cayetano, como si fuesen la viva imagen de la felicidad.

Ya se encarga la revista de recordarnos que no siempre ha sido así: "Tras los tiempos convulsos que vivieron en su relación a finales del año pasado y los rumores que tuvieron que escuchar sobre su matrimonio, Eva y Cayetano demostraron que están más unidos que nunca", leemos en Hola, que fue precisamente la publicación que dio voz en pleno escándalo a Karelys Rodríguez, la tercera en discordia.

Colate y su última batalla con Paulina

Nicolás Vallejo-Nágera aclara en Semana en qué comento procesal se encuentra con su ex, Paulina Rubio. Hace unos días varios medios publicaban que el juez había dado la razón a la cantante en su penúltimo enfrentamiento por la custodia del menor, y este miércoles Colate explica en la revista su versión de los hechos.

Desde Miami, aclara que no se trata de un juicio por la custodia, sino una primera audiencia, en la que se han producido errores de forma provocados por él mismo. Porque, aunque no es abogado, Colate ahora va de leguleyo: se representa a sí mismo, después de, dice, haberse gastado un dineral en letrados.

De momento, siempre según su versión, se ha abierto una investigación para ver qué demanda. Solicita que la cantante internacional sea sometida a un test psicológico y que se evalúe si el ambiente en el que vive el chaval cuando está con su familia materna es el más adecuado. "Me encantaría que ella estuviera bien porque sería lo mejor para todos", señala en referencia al polémico vídeo en el que se ve a Paulina en "actitud extraña".

Raquel Mosquera se casa: "Sí a Isi"

Raquel Mosquera, que durante el confinamiento está deleitando a sus seguidores en las redes sociales con sus recetas (que van desde la cocina a la fórmula de la felicidad), habla con Dani Carande en Diez Minutos de sus planes de futuro.

La peluquera, que está sufriendo como empresaria los estragos de la crisis, planea su boda ahora que Isi le ha pedido matrimonio. "Sinceramente ya somos un matrimonio, pero me hace mucha ilusión". Además, se moja sobre Supervivientes: "Quiero que gane Rocío. Se parece físicamente a su abuelo Pedro Carrasco, que estaría disfrutando de ver a su nieta en la isla".

Cóctel de noticias

Juana Acosta tiene una nueva ilusión. La nueva normalidad va a cambiar mucho el periodismo gráfico. Vemos en Hola y Diez Minutos a una mujer que, según ambas revistas, es la actriz colombiana, paseando de la mano de un señor, que es francés, financiero y se llama Charles Azalet. Los dos llevan mascarilla, por lo que tenemos que creernos que realmente son ellos los que salen en las fotos.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se mantienen en forma en plena cuarentena. Vemos en Hola a la pareja paseando por las inmediaciones de su casa de Puerta de Hierro. La revista no especifica si en el tramo horario para mayores de 70 o en el destinado a los deportistas.

Jimmy Jiménez Arnáu se atreve con sus memorias. Leemos una entrevista en Lecturas en las que su hija Leticia se convierte en la protagonista. Jimmy no oculta su rencor: "Le importo lo mismo que ella a mí. Yo sólo quiero a quien me quiere", dice. "Hay quien apuesta por el dinero, como mi hija, y otros que apuestan por la cultura, como yo". Siempre polémico, añade que luchó por ella hasta que tuvo 18 años, pero que Leticia decidió irse con su madre, Merry Martínez Bordiú.