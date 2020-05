El ICAM decide extraoficialmente el cese de Alfonso Merlos

Varias fuentes de toda solvencia del propio ICAM confirman a Chic que la decisión sobre Alfonso Merlos está tomada. Será cesado de su cargo. Incluso, alguna de estas fuentes apuntan a que el propio decano José María Alonso, ya se lo ha comunicado, aunque oficialmente el ICAM lo niega: "No se ha producido comunicación en ese sentido".

Por lo que ha podido saber Chic, la explosión mediática de Alfonso Merlos tras su relación sentimental con la exconcursante de Gran Hermano, Marta López, y la aparición de otra mujer semidesnuda durante una conexión en directo con una tertulia online, ha terminado de convencer a la máxima representación de la abogacía madrileña a decidir su cese.

Desde la cúspide de la institución, el decano José María Alonso ha preferido no hacer declaraciones a Chic sobre este asunto, aunque fuentes cercanas a él señalan que está muy molesto con la vulneración del derecho a la intimidad a la que está siendo sometido el periodista.

Polémica decisión

Pero el cese o no cese de Merlos esconde algo todavía más llamativo, y es cómo se toma la decisión. Según ha podido saber Chic, el asunto se trató recientemente en una junta de Gobierno en la que, sin embargo, no aparecía el asunto en el orden del día, por lo que no quedó constancia escrita de la decisión. No obstante, Chic se ha intentado poner en contacto con algunos diputados de la junta de gobierno del ICAM, pero ninguno ha querido confirmar o desmentir la información recordando que las deliberaciones son secretas.