El polémico audio de Carmen Bazán hablando sobre Belén Esteban que llevaba años oculto

Sálvame emitió este martes el audio de una conversación que había sido grabada a Carmen Bazán, la madre de Jesulín de Ubrique, en el año 2016 cuando creía que el teléfono estaba colgado tras charlar con un redactor. En el mismo, se le escucha criticar con dureza a Belén Esteban, con la que en ese momento presumía públicamente de tener muy buena relación: "¿Qué cojones quiere más? Tú lo que quieres es dinero, no quieres otra cosa, pero es que no hay nadie que le responda a Belén. ¿Y tú, por qué estás aquí sentada? ¿Por méritos o por qué te sentaste a hablar del padre de tu hija?", decía muy alterada la madre del torero.

Un día después la colaboradora respondió a la abuela de su hija mostrando su decepción: "Cada uno en la vida sabemos las cosas que hemos hecho. Yo estoy bien, tranquila, la que está más jorobada es mi madre", dijo visiblemente afectada. "Actualmente tengo una vida maravillosa, con un matrimonio muy feliz y una persona de la que me siento orgullosa. Mi madre es una persona de 76 años que sabe lo que he vivido, como lo sabe toda España. Así que no quiero hablar mal de esta señora, cada uno lleva su penitencia".

En el audio, Carmen Bazán afirmó que cada vez que había ido a ver a su nieta le había metido en su "monederito 50 o 100 euros". "Y a mí jamás me han regalado nada", aseguraba. Unas palabras que han dolido especialmente a Belén: "Respeto lo que ella piensa, que yo estoy aquí por Jesulín. Yo conté la historia de mi vida y defendía los derechos de una menor. Llevo 20 años en televisión y tengo mi nombre propio, que es Belén Esteban (…) Ella tuvo una sección en el programa por ser la madre de Jesulín. Me decepciona saber que ella dice esas cosas. Ella ha hablado mucho conmigo, he tenido muy buena relación con ella. No está contando la verdad. Esto está pasado (…) Que diga que daba dinero…".

Para terminar, terminó agradeciendo a Carmen Janeiro, hermana de Jesulín, la implicación que tiene con su hija, al contrario que el resto de la familia del diestro: "Quiero que se tenga respeto por esa persona (su hija), pero que no me tiren de la lengua. ¡Pero si no saben ni donde estudia! Ayer me estaba grabando y se enteró de todo, hoy está en el jardín. A ella todo esto no le interesa. Ella ha decidido no pertenecer a esto y yo lo respeto", concluyó.