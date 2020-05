¿Fue real el "shock" de Ortega Cano por la confesión de Ana María Aldón?

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Daniel Carande y Alaska para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la reacción del torero José Ortega Cano a las dramáticas confesiones de su mujer Ana María Aldón en Supervivientes, asegurando primer lugar que fue reiteradamente maltratada en su infancia por su padre y, en segundo, que su marido no sabe nada del tema.

¿Puede el marido de Ana María Aldón no saber absolutamente nada de un hecho que ha marcado la vida personal y familiar de su esposa? "No me creo que no sepa nada, si no lo sabe tu marido no lo dices en televisión", opinó el periodista Daniel Carande. Sobre todo algo que "no es una cosa simple" y que resultó "tan conmovedora para todos".

"Me quedé un poco en shock, no me lo esperaba", dijo Ortega Cano en Sálvame sobre las declaraciones de su mujer. "La mayoría de las cosas yo no las sabía, por eso yo estaba ayer viéndolo emocionado como parte del público", dijo parapetado tras unas gafas de sol.

Tal y como afirmó Alaska en la crónica rosa de esRadio, "lo único que tendría sentido es que no lo supiera nadie, pero si es algo que has podido verbalizar con amigas o con tu familia y se sabe….", dijo a propósito de si Ortega podía saber o no que su esposa había sufrido malos tratos en su infancia.

En la misma liga se alineó Federico Jiménez Losantos, que opinó sobre la reacción del torero que "lo que no quiere es comentarlo, pero por supuesto que lo sabe".