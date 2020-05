Las confesiones de Victoria Federica en una peluquería de Jaén

Victoria Federica y su novio Jorge Bárcenas viven su cuarentena en Jaén, concretamente en la finca El Demarradero situada a 12 kilómetros de Villacarrillo, localidad en la que fueron fotografiados hace unas semanas realizando unas compras. Una propiedad que se encuentra frente a la sierra de Cazorla y junto al río Guadalquivir. Además de su visita al supermercado, la pareja acudió a un salón de peluquería de Villacarrillo, donde compartieron confidencias con las peluqueras. Una charla distendida que este jueves publica en exclusiva la revista Semana.

Como el resto de clientes, Victoria Federica y Jorge Bárcenas pidieron cita previa para cortarse el pelo. Acudieron a las diez de la noche y al verlos aparecer por la puerta las peluqueras se mostraron sorprendidas al descubrir la identidad de sus clientes. "Iba vestida muy sencilla. Cuando ella llegó, intentó pasar desapercibida y que nadie nos diéramos cuenta. Llevaba el pelo hacia delante, quizás intentando taparse, y se sentó en el sillón al lado de su amigo e intentó que no se la reconociera. Yo le pregunté que cómo estaban llevando todo por aquí", narra la dueña de Peluquería Abigail a la revista.

"Victoria Federica no se hizo nada en el pelo, solo vino acompañarles a ellos. Es una chica súper sencilla, de hecho, yo le insistí en que se cortara un poquito las puntas, pero me dijo que no. Me pareció muy respetuosa y muy agradable", asegura. "A ella se le nota que quizás le da más igual su cabello, pero estuvo muy pendiente del corte de su novio. Ella le asesoró porque él le preguntaba ‘¿Así Victoria? ¿Tú qué dices?’ y ella decía ‘no, córtate un poquito más’. Estuvo detrás de él como asesora de imagen de Jorge".

También charlaron con la peluquera sobre la cuarentena y cómo están viviendo estos complicados momentos en la finca: "Me dijo que muy bien en el pueblo. Le pedí hacerme una fotografía con ella y fui yo quien le pedí que nos quitáramos las mascarillas para que se nos viera a ambas porque me hacía mucha ilusión. Guardamos la distancia de seguridad y en ese momento solo estábamos nosotros solos en la peluquería. Es muy cercana y tiene una educación tremenda".

Durante el tiempo que duró el corte de pelo de Bárcenas hubo más confesiones, como que era el dj el que estaba cocinando durante la cuarentena, así como la preocupación del joven por cómo se va a desarrollar todo cuando termine el estado de alarma porque "tenía mucho trabajo y ahora todo está en el aire".