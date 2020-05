Lydia Lozano estalla y cuenta la verdad sobre el papel de Antonio Montero en el caso de Ylenia Carrisi

La posibilidad de que salga a la luz el polígrafo al que se sometió en 2005 Lydia Lozano por el caso Ylenia Carrisi ha puesto contra las cuerdas a la colaboradora. Completamente rota, Lydia amenazaba a la dirección de su programa con marcharse y no volver jamás a Sálvame si, finalmente, decidían dar luz verde a esta emisión.

Fue el pasado lunes cuando conocimos de la mano de Kiko Hernández que había grabado un polémico polígrafo de Lydia Lozano hablando de este caso tan traumático para ella. La tertuliana pidió entre lágrimas a la cúpula del programa que no saquen a la luz este documento gráfico: "Hay cosas que no compensan, que no tienen precio en esta vida".

Aún así, Lydia tuvo que hacer frente a las críticas de sus compañeros, entre ellas las de Antonio Montero, que durante años fue uno de los colaboradores que más la cuestionó. Cansada de guardar el secreto, la periodista decidió "tirar de la manta" y descubrir "una realidad que había estado ocultando durante estos quince años".

"Tú me llamaste por teléfono unos días después de comenzar todo este tema (el caso Ylenia Carrisi) y me dijiste: '¿Me das los datos y vamos a medias?' ¡Eres un falso! Me ponías a parir, Te dije que no te daba los datos pero tú creíste en mí", le decía a su compañero asegurando que él también viajó a Santo Domingo para sacar rédito económico de la historia. "Te lucraste y me voy a callar porque no quiero hablar más. Pero todo esto me lo he comido durante años".

Antonio Montero negó rotundamente la acusación de Lydia y aceptó someterse a un polígrafo que tendrá lugar este jueves: "Eres muy buena actriz", le dijo. "Nunca he hecho esto, pero quiero dedicártelo a ti, Charly (marido de Lydia). Llevo mucho tiempo callando", dijo la periodista muy emocionada.