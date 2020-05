La decepción de María Patiño con Antonio Montero: "Eres la peor persona con la que he trabajado"

Antonio Montero está en el punto de mira de sus compañeros de Sálvame tras descubrirse el papel que jugó durante el caso de Ylenia Carrisi en el año 2005. María Patiño, amiga del colaborador y compañera de trabajo desde el ¿Dónde estás corazón? en Antena 3, no está dispuesta a aguantar más mentiras y este jueves estalló y le acusó de ser "la peor persona" con la que ha trabajado en su vida.

Todo comenzó cuando Carlota desveló en directo que María Patiño había definido a Montero como "una mala persona". Unas palabras que reconoció ante todos sus compañeros: "Le he descubierto en una mentira y me he dado cuenta del tipo de persona que es. La gente puede que sepa quién soy yo, para lo bueno y para lo malo, el problema es que no se sabe quién es Antonio Montero", comenzó diciendo la periodista.

Una disputa que explotó cuando Montero aseguró que María Patiño y Gema López consentían los reportajes robados que les han realizado en la playa durante los últimos años: "Dio a entender que estaba pactando con la prensa. Cuando termina le digo que lo ha explicado mal y que debería hablar con Gema. Lo juro por mi vida. Me voy a mi casa con normalidad. Me olvido del tema, llego por ahí y me encuentro a Antonio Montero que le dice a Gema 'que va tía, el problema es que Patiño no me dejó hablar'", continuó explicando. "En lugar de asumir que se explicó mal, lo que hace de manera cínica es responsabilizar a Maria Patiño. Y no soporto a la gente cobarde y ese es Antonio Montero".

La colaboradora confesó estar muy decepcionada con su antiguo amigo: "Lo peor es que le tenía cariño y sufro. Ojalá nunca se lo hubiese tenido. Nunca he dado un paso adelante, no he hablado de lo que más le duele, porque lo conozco, lo respeto y lo quería. Nunca. He medido cada palabra para no hacerle daño, porque cualquier palabra pasa factura", concluyó muy enfadada.