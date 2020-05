Maribel Verdú confiesa que tuvo coronavirus antes del estado de alarma

Maribel Verdú ha confesado en El Hormiguero que sufrió coronavirus. La actriz añadió que fue hace ya muchas semanas, incluso antes del estado de alarma, mientras estaba en un festival en Bélgica.

"Empecé a encontrarme fatal. Estuve diez días fatal con fiebre. Menos los pulmones me afectó en todas partes", dijo por videoconferencia al presentador Pablo Motos.

La actriz perdió el olfato y el gusto, un síntoma que presentan muchas víctimas de la covid-19, y que ella vivió como algo "muy raro". "Sería lógico unas horas o un día, pero fueron ocho días que me tomaba un Cola Cao y era como si me tomara cualquier cosa".

Al ser antes de la crisis del coronavirus, entonces no lo identificó como tal. Solo después supo que había contraído la enfermedad que en España ha acabado con la vida de miles de personas.

El lado bueno en su caso, contó a Pablo Motos, es que probablemente sea inmune. Lo que no quita seguir extremando la prudencia: "Teóricamente no puedo contagiarlo, pero hay que ser precavido y no hacer como si no lo hubiera pasado. No hay que olvidarse que eso está ahí y es muy jodido".

Ahora toca afrontar la vuelta al trabajo, algo que a Maribel Verdú le hace "ilusión" pero a la vez le da "miedo". Una serie de Gracia Querejeta titulada Ana y que se emitirá en TVE. "Van a reestructurar secuencias y guiones para adaptarnos a los tiempos que vivimos. Distancias de seguridad en besos y escenas subidas tendrán que quitarlas".