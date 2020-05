Ágatha Ruiz de la Prada: "Luis Miguel es una gran persona"

Agatha Ruiz de la Prada ha protagonizado un encuentro virtual, "Nuevos hábitos, nuevas iniciativas", organizado por la marca de coches Citroën, de la que es madrina. Durante la conversación mantenida con los medios de comunicación, se han abordado diferentes temas, tanto a nivel profesional, como personal, y como ha afrontado el confinamiento al que por supuesto, ha estado sometida. "Al principio tuve miedo por lo económico, pero después recapacité y me di cuenta que lo primero de todo era la salud, y el enorme drama humano, que estábamos viviendo. De esta situación va a salir un mundo nuevo, y lo que tenemos que hacer todos es mejorarlo. Y propongo dos fórmulas, hay que salir del confinamiento, respetando el medio ambiente, y afrontar la nueva realidad, trabajando muchísimo. Esto que estamos viviendo es brutal a todos los niveles, es la cosa más rara que nos ha pasado a todos en nuestra vida, por encima del injusto y doloroso follonazo del sida, que, en mi juventud, perdí a grandes amigos. Nos cambió la vida muchísimo, muchísimo", reiteró, pero no de esta forma, no pararon los aviones, y no tuvimos que meternos en casa, lo que ha ocurrido ahora repito que es brutal". De esta manera lo expuso.

La diseñadora, acostumbrada a vivir prácticamente en un avión, ya que podía hacer unos 90 viajes al año y presentar 60 desfiles por todo el mundo, ha visto como todo eso ha desparecido de la manera mas absoluta. "Voy a volver a empezar, regresar a mis orígenes, durante este tiempo confinada, he arreglado muchas cosas en casa, y hasta he vuelto a diseñar pintando a mano, mas taller y menos avión. Las mascarillas, van a ser el próximo complemento, y me parecen favorecedoras, porque te permiten ir sin maquillar, y te dan un aire misterioso". Comentó.

A lo largo del encuentro, también confesó, lo mucho que ha echado de menos a los amigos. "Estar en casa me gusta mucho, pero no por obligación. Tengo una vida social muy divertida, y echo de menos ir a un restaurante. Estoy deseando ir al Museo del Prado. Es necesario salir a la calle, pero siempre con mucha precaución".

Agatha tuvo unas palabras muy cariñosas cuando se le preguntó por su última pareja, el empresario Luis Miguel Rodríguez. "Es una gran persona, y será un gran amigo. Se que lo es de Carmen Martínez- Bordiú, y que hablan todos los días. "El amor es algo mágico, un regalo de Dios, aunque hay que tener suerte como todo en la vida". Así lo definió.

Nada que ver con su exmarido, Pedro J. Ramírez, con el que no tiene relación alguna. Y a los pocos días del confinamiento recibió una noticia que le disgustó bastante, porque le ha denunciado por las declaraciones que hizo sobre él, y su actual esposa en el diario El Mundo, entre otras cosas dijo que su mujer representaba a las feminazis, aunque luego recapacitó y lo intentó arreglar, pidiendo disculpas. "Pensé que me iba a llamar para decirme, sí necesitaba algo, y lo que me encontré fue una querella. Me quedé acojonada".