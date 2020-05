Cayetano Rivera, contra el ministro de Cultura: "Su actitud está siendo vergonzosa"

Cayetano Rivera continúa con sus críticas hacia el gobierno presidido por Pedro Sánchez. Primero lo hizo por su "desastrosa" gestión de la crisis del coronavirus y ahora vuelve al ataque contra el ministro de cultura José Manuel Rodríguez Uribes y su "desprecio" a la tauromaquia.

El torero reclamó nuevamente que se otorguen ayudas al sector de la tauromaquia durante una entrevista en Espejo Público: "Lo que reivindicamos es la forma en la que estamos siendo tratados que no corresponde. Eso es ridículo, eso es absurdo, no hay ninguna lucha contra otros sectores, solo reclamamos nuestro sitio. Me parece fenomenal que todos los sectores sean ayudados".

El hijo de Carmina Ordóñez aseguró que su lucha "no es contra nadie", su intención es ayudar a "muchas familias": "No hay ningún enfrentamiento y apoyo a que cada sector reclame lo que le corresponde. La industria de la cultura es muy importante (…) Reclamamos ayudas que necesitan tantas familias".

"La actitud de nuestro ministro de cultura está siendo vergonzosa. En el decreto ley aprobado por el ministerio no aparece la palabra toro y tauromaquia", recriminó el diestro. "No hay derecho que se trate a otra industria de forma especial y a nosotros se nos dé la espalda", comentó también durante una entrevista en TVE. "Se les han enviado 10 cartas, y hemos tenido mucha paciencia y no hemos recibido ninguna respuesta, no vamos a esperar más. Nos vamos a juntar y vamos a actuar. Creo que mucha gente ha querido descontextualizar mis palabras y yo no he llamado a una revolución en cuanto a un golpe de estado, es absurdo, y ridículo. (…) Estamos hablando de la vida de las personas y luego vendrá el toro. Luego ya vendrán otras reivindicaciones en cuanto a lo que representa como tradición cultural".