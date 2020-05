María Pombo reaparece en redes para confesar que podría padecer una grave enfermedad

María Pombo atraviesa un momento delicado en su vida tras descubrir que podría padecer una enfermedad llamada mielitis. Después de varios días de ausencia en sus redes sociales, la influencer reapareció este viernes y explicó a sus seguidores lo complicada que está siendo la etapa que está atravesando: "Hola chicos, vengo a contaros un poco por qué he estado desaparecida. Lo hago, por supuesto, porque quiero y porque creo que también merecéis saber esta parte de mi vida, no solo lo bueno. Y también dar muchísimas gracias a toda esa gente que me escribís a diario diciéndome que me echáis de menos, que qué tal estoy, porque significa muchísimo para mí. Aunque he estado desconectada, os he estado leyendo y me ha hecho mucha ilusión. Significa muchísimo para mí", comenzó narrando.

Con la voz temblorosa y más nerviosa de lo habitual, Pombo contó sus últimas visitas al hospital y habló sobre la posibilidad de padecer la misma enfermedad que su madre: "Voy a intentar no enrollarme mucho porque me duele la cabeza horrores. He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque estos últimos veinte días he estado sintiendo unos hormigueos bastante extraños en mi cuerpo. Como sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas. Aunque no es una enfermedad hereditaria, sí que va en los genes. Entonces tengo más probabilidades de tenerla yo que una persona que no tiene antecedentes", explicó.

Tras varias pruebas, análisis de sangre, resonancia y una punción lumbar, los médicos han confirmado que padece mielitis, una inflamación de la médula: "Como os he dicho, no tengo el diagnóstico al 100%. Faltan bastantes semanas porque hace menos de 24 horas me estaban haciendo la punción lumbar. Como seguro que entendéis, necesito unos días un poco de desconexión para asimilar un poco esto. Aunque me veáis un poco nerviosa, me siento tremendamente afortunada de que sea esto y no algo más grave. Porque cuando me empezaron a hacer todas estas pruebas tenía miedo de que fuera algo más grave. Es una enfermedad que yo vivo muy de cerca en casa y me estoy un poco adelantando al diagnóstico final".

También tuvo unas emotivas palabras hacia su madre y recordó que si ella no padeciera su enfermedad, no le habría dado la suficiente importancia a las molestias que estaba teniendo durante las ultimas semanas. "Me siento muy afortunada de tener la madre que tengo, con la enfermedad que tiene. Si no llego a tener esa madre con esa enfermedad y haberlo vivido desde tan pequeñita a lo mejor pienso que los hormigueos son estrés o que se me ha pinzado un nervio o algo parecido. Lo hemos pillado muy a tiempo porque en cuanto empecé a sentir el hormiguero y era constante fuimos directamente a un grandísimo doctor (…) Como veis, estoy dando por hecho que tengo esclerosis un poco porque quiero mentalizarme. Estaba asustadísima porque lo que escuchamos de las punciones lumbares es de mucho dolor. Entré en la salita temblando. Mi cuerpo iba como cuando haces examen de conducir, que te tiemblan el cuerpo y las piernas. Pero me tocó una médica y una enfermera espectaculares. Hicieron que ese momento tan terrible para mí fuera como un visto y no visto", concluyó.