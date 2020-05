El terrible gesto de José Antonio Avilés con sus padres cuando le recogieron en la estación

Con un nuevo look y la cabeza rapada, José Antonio Avilés llegó a España con mascarilla y junto a Ivana Icardi. Pero lo que llamó la atención en la crónica rosa de Es la mañana de Federico sobre el regreso del concursante de Supervivientes, famoso por sus pufos y estafas, fue su prepotente actitud y el maltrato que pudo verse hacia sus padres.

Avilés llegó con muy mal genio y cuenta con todo un ejército de "amigos y abogados" para defenderse pese a todo lo publicado sobre él. No obstante, a buscarle a la estación de Córdoba, donde llegó en AVE tras aterrizar en Madrid, solo acudieron su madre, que trató de ayudarle con el equipaje, y su padre, al volante del coche que le llevaría a casa.

"Llegó con cara de 'estoy muy enfadado', y lo peor fue el reencuentro con sus padres. Su madre esperaba ilusionada en la escalerilla y él, con muy malas maneras, le dijo 'no me toques'. Muy antipático, se subió al coche y dentro montaron todos una escena de mover mucho los brazos. El personaje que nos han vendido, aparte de un trilero, es un antipático", contó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González.

Ese "manotazo" a su madre, pese a estar rodeado de cámaras, es lo que más llamó la atención del ¿ansiado? regreso de José Antonio Avilés, que pronto comenzará a rentabilizar en los platós sus polémicas.

"Venía con unos aires de estrella del momento, lleno de collares y con la camisa abierta hasta el ombligo (pese a que ha vuelto a coger kilos)", dijo la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, señalando también los "desmanes a su madre y a su padre". "Ahora vendrá otra vez con lo de la infancia problemática", pronosticó la periodista sobre las justificaciones a las mentiras. "Es un caradura, sin más diagnóstico".

El periodista Carlos Pérez Gimeno aseguró que, pese a todo, "vamos a tener Avilés para rato". Eso si, "no estará en la gala del jueves de Supervivientes. No sé si de hoy a mañana pueden cambiar las cosas". El colaborador de Viva la vida, no obstante, "está disfrutándolo todo, como la gran estrella que él se piensa que es". Mientras eso ocurre, va pagando las numerosas deudas que tenía, tal y como se reveló en Sálvame en las últimas semanas. El objetivo, sin duda, seguir dando el show.