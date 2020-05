La nueva vida que espera a Ana Obregón tras la muerte de Álex

En Pronto se nos vuelven a mostrar dramáticas y emotivas imágenes de Ana Obregón tras haber enterrado a su hijo Álex Lequio, fallecido tras una larga enfermedad a los 27 años. Lo hace, sin embargo, para lanzar un rayo de esperanza hacia su futuro, relatando su nueva vida y planes que tendrá que llevar a cabo inevitablemente tras esta terrible pérdida.

La publicación echa mano de allegados y psicólogos para establecer que todavía es demasiado pronto para ella, una madre tan apegada a su hijo, y que lo mejor es no presionar. A favor, la alegría natural de Ana Obregón, "un cascabel que debe a aprender a encontrar la alegría de nuevo en su vida y es posible que lo haga en la ayuda a los demás". Ahora todo apunta a la creación de una fundación de lucha contra el cáncer que llevará el nombre de Álex y que Ana levantará con la ayuda de su ex y padre de éste, Alessandro Lequio.

Cuando Ana decida reincorporarse al trabajo lo hará en la obra teatral Falso Directo, que quedó aplazada por el confinamiento y el empeoramiento súbito de la salud de Álex.

Supervivientes encara su recta final y la revista QMD recopila el giro inesperadamente dramático que ha tomado esta edición. La totalidad los concursantes que siguen en la isla se han confesado entre ellos y a los espectadores sus peores y más terribles tramas, convirtiendo el concurso en un show más bien lacrimógeno.

El drama de 'Supervivientes'

No solo por los archiconocidos deseos de Rocío Flores de reencontrarse con su madre (que incluso Antonio David reconoce que podrían hacerse realidad) sino, por ejemplo, la confesión de Ana María Aldón, que sufrió maltratos a manos de su padre y junto a toda su familia (habló de "tortura" a su madre) durante su infancia y juventud.

El de la mujer de Ortega Cano ha sido sin duda de los más duros, pero Elena Rodríguez tampoco se ha quedado demasiado atrás desvelando que también cuando era niña, y debido a su dislexia, a su madre se le fue la mano con su educación y recurrió a métodos que hoy en día nadie aceptaría.

Jorge apenas ha hablado de sí mismo en este concurso, pero también confesó sentirse culpable por haber sido "muy duro" con su padre. "No ha cuidado de su salud a lo largo de su vida. No podrá ver cómo una persona tan afortunada de tener tanta gente dispuesta a ayudarle no ponía de su parte", explica.