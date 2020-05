Antes de abandonar Honduras para siempre y poner punto y final a Supervivientes, los concursantes han podido quemar sus deseos en la 'ceremonia del fuego'. Allí, el deseo de Rocío Flores sorprendió mucho por lo sincero y emotivo, por mucho que fuera ya sobradamente conocido por todos.

Tal y como desveló Jorge Javier Vázquez desde el plató de Sábado Deluxe, la hija de Antonio David Flores pidió ni más ni menos que volver a abrazar a su madre, Rocío Carrasco, con quien no tiene relación desde hace años tras un conflicto familiar.

"Los concursantes han quemado sus miedos y sus deseos en la 'ceremonia del fuego' y Rocío ha pedido volver a abrazar a su madre", ha confirmado Jorge Javier ante la presencia de Antonio David. "He podido reflexionar y a partir de ahora quiero que cambien muchas cosas respecto a mi familia", dijo la joven, dejando claro su deseo de empezar de nuevo.

"Lo más importante es la unión familiar y eso conlleva retomar relaciones que a día de hoy no tengo y básicamente es tener a mi familia conmigo, estar tranquilos y bien. Basta de guerras. Nunca he deseado tanto algo como esto que he lanzado al fuego", dijo, sinceramente emocionada.

El deseo de la joven concursante no ha sorprendido de la misma manera a su padre. "¡Qué bonito! Ya lo ha hecho en diversas ocasiones y además con el corazón en la mano. Me parece precioso el gesto y espero que se haga realidad", señaló.

Tanto el presentador como el padre de la concursante y exmarido de Rocío Carrasco han asegurado que creen que la reconciliación se producirá pronto y Antonio David ha defendido: "Yo también. Hay ciertas cosas que, como padre, te duelen y, de la misma forma, te hacen remover ciertas cosas en el estómago. Creo que a Rocío le ha debido de remover muchas cosas, la altura a la que ha estado su hija, sus actitudes y cómo ha hablado de su madre, siempre desde el respeto y desde el punto de vista de no querer hacer daño ni más guerras", ha defendido Antonio David.