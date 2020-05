Antonio Montero desvela lo que pasó realmente en su fin de semana negro con María Patiño

Tras lo ocurrido el sábado en el Deluxe, con María Patiño abandonando el programa tras una severa discusión fuera de cámara con Antonio Montero, el fotógrafo y colaborador ha abundando en la herida y señalado las múltiples equivocaciones de Patiño con, por ejemplo, el posible divorcio de Jesulín y María José Campanario.

Patiño reconoció en el estreno de La última cena que todo vino de un día antes, cuando llamó "h.d.p" a Montero y que ambos podían considerarse ya "examigos" al no querer ella "seguir sufriendo". A María no le gustaron nada las imágenes inéditas de un polígrafo de Montero en el que se metía con ella aludiendo a esos errores periodísticos con Jesulín y Campanario.

El lunes Antonio Montero compareció en Sálvame para confesar que es la primera vez que las cosas "se le han ido de las manos" en un plató. Esta sensación de "pérdida de control" no le resulta agradable y cree que su habitual juego de chinchar a los compañeros se ha "ido de madre".

Las cosas no hicieron más que ir a peor el pasado fin de semana, con Montero asegurando que le llamaron de Socialité, el programa que conduce la propia Patiño, para hablar con ella en directo. Pese a desconfiar de su reacción se preparó para ello y esperó durante nada menos que 40 minutos, solo para que la presentadora declinara hablar con él.

Lo que le molestó fue, sin embargo, que desde Socialité dijeran que él había pedido hablar con ella y no al revés. Lo que le llevó a decir en Sálvame que "a María no le voy a pedir perdón de nada".

Muy rotundo, Montero no parece que vaya a facilitar que la relación siga de nuevo la buena senda. "Si quiere llevarse bien conmigo nos llevaremos bien, he estado esperando a que me pusiera un mensaje disculpándose por los insultos".