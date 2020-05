Así es el espectacular piso de lujo en el que viven Kiko Matamoros y Marta López

Marta López y Kiko Matamoros han hablado sobre el lujoso piso que comparten en el centro de Madrid. Después de vivir durante unos meses en un hotel de la capital, la pareja decidió buscar un nuevo hogar en el que han pasado la cuarentena y que según han declarado aunque está semi vacío, es "cómodo, diáfano, luminoso y confortable".

Además el colaborador de Sálvame ha hablado sobre el precio del alquiler del inmueble, situado en uno de los barrios más lujosos del centro de Madrid: "La casa no es un casoplón pero tiene garaje, tres habitaciones y una pequeña terraza. Está bastante bien, estamos contentos", explicó. Un espacio por el que paga 3.500 euros al mes: "Tengo tres nóminas y de ellas Hacienda se lleva lo suyo, porque yo estoy pagando una deuda, que espero por mi bien y por bien de terceros se acabe ya de una vez. La deuda se va reduciendo, pero también tengo recurrido que en caso de que lo gane no solo se anularía esa deuda, sino que encima tendrían que devolverme un pastizal".

Ante las preguntas de sus compañeros, que le plantearon si cree que vive por encima de sus posibilidades, el colaborador se mostró rotundo: "Nunca he vivido por encima de mis posibilidades. Eso es imposible, nadie puede hacerlo. Si Hacienda no me retuviera tanto viviría, no como Dios, pero como su hijo casi (...) Me hicieron una inspección personal y de tres sociedades que dio un resultado y a consecuencia de eso, dijeron que no podía pagar por sociedades, tiene que ir a lo personal y eso que podían ser unos 200.000 euros terminó siendo un millón. Porque con los intereses, la multa, que sepan todos que lo que me reclamó en su día Hacienda, a día de hoy, está pagado ya 3 veces. No le he quitado un duro a nadie, es más, he pagado más que el común de los mortales".