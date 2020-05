Revelan el mayor secreto de Lydia Lozano: "Lleva 15 años ocultándolo"

Sálvame continúa con su particular guerra de audiencias contra el Pasapalabra de Antena 3 y este lunes anunció una nueva bomba que afectaba directamente a uno de sus colaboradores. Tras 15 años, el programa de Telecinco habría tenido acceso a una información oculta, "una identidad que lleva en silencio más de tres lustros", anunciaron. "Este es un tema que parece interminable. El secreto que vamos a desvelar no es un secreto que hayamos guardado durante años, es un secreto que estamos en disposición de desvelar hoy", avisó Carlota Corredera.

"Sálvame conoce la identidad de la fuente de Lydia Lozano en el caso de Ylenia", anunció la presentadora para sorpresa de su compañera. Una identidad que la periodista siempre ha ocultado y que, según ella misma afirma, solo conocen su marido Charly y su madre. "Cuando sepamos de quién se trata vamos a entender muchas cosas. Lydia lleva quince años protegiendo a su fuente", aseguró.

"Yo haría muchas preguntas, pero no quiero hablar sobre el tema. Me gustaría saber, ya que sabéis la fuente, si habéis hablado con ella", preguntó la tertuliana. "No te puedo contestar a eso, pero el programa sabe lo que sabe gracias a ti. La fuente del programa eres tú y no has sido consciente", contestó Carlota tras hablar con dirección.

"En la vida he dado el nombre de mi fuente (…) No me preocupa que salga el nombre. Pienso que, si mañana vais a dar el nombre de mi fuente, y habéis hablado con ella y está de acuerdo en que salga su nombre, pues adelante. No tengo problema. Lo único que pido es que si se hace público su nombre, primero se pongan en contacto con ella. Yo no voy a decir si sí o si no, a no ser que esa persona haya dado su autorización", concluyó Lydia que este martes será testigo de la esperada revelación.