Anabel Pantoja vuela sola: ya no necesita al clan Pantoja para ser famosa

Lo malo de ser famoso y mudarte es que un fotógrafo va a captar, caja a caja, qué va saliendo de una vivienda y entrando en otra. Terelu Campos deja el ático de 573 metros cuadrados en el que residía en Aravaca y se muda a un piso de 200 también en Aravaca.

Diez Minutos lleva a portada las imágenes de la que, al parecer, es su nueva casa (ella lo ha desmentido entre sus allegados), y en Lecturas y Semana vemos fotos pormenorizadas de la mudanza.

Llama la atención el completo gimnasio que Terelu tenía montado en su residencia: saco de boxeo (dice la revista que se aficionó a este deporte por uno de sus ex, José Valenciano) plataforma vibratoria (según Semana "favorece la circulación, la pérdida de peso y la desaparición de la celulitis") o máquina elíptica. Como contraposición, también ha trasladado un arcón congelador de Mahou Cinco Estrellas (tiene logotipo) de los que vemos en los bares para guardar los refrescos.

Borrego supera el coronavirus, por fin

Vemos a la hija de María Teresa Campos liberada: por fin ha podido pisar la calle, después de permanecer enferma por coronavirus todo un mes. Lecturas muestra el momento en el que la periodista acude a la Fundación Jiménez Díaz para someterse a un nuevo análisis, el quinto.

Ya dijo qué sería lo primero que haría cuando superase la enfermedad: "Dar un abrazo a mi marido y comérmelo".

Anabel Pantoja, la reina del confinamiento

Anabel Pantoja se ha convertido en todo un personajazo durante esta larga cuarentena. Lejos de dejarse llevar por la tristeza o la molicie, ha demostrado que se puede ser feliz viviendo a centenares de kilómetros del clan Pantoja y que incluso se le puede sacar rendimiento a esta pandemia.

Por el momento, ha conseguido hacerse un hueco de nuevo en Sálvame, programa del que salió básicamente por dictamen de la audiencia, y este miércoles protagoniza la portada de Semana con una entrevista exclusiva (es decir, pagada).

Anabel posa en la casa de Pozo Izquierdo, Gran Canaria, a la que se mudó por amor: su novio Omar Sánchez trabaja allí. Ahora agradece haber pasado allí la cuarentena y no "en su piso sevillano de cincuenta metros cuadrados".

Omar posa por primera vez con ella en una revista, aunque sólo en una foto. La protagonista absoluta es Anabel, que a veces recuerda a las pin-up por sus redondeces y sus poses forzadas. Destaca Semana de ella que "es tan natural que nos explica que ha llegado tarde a la entrevista porque se ha quedado dormida". Y eso que era en su casa.

Lo más destacable de todo el reportaje es que, por primera vez, la importante es ella. Las referencias a su tía Isabel son absolutamente residuales. Anabel es la primera del clan que consigue volar sola.

Ortega Cano disfruta de un día de playa

La última edición de Supervivientes no sólo nos ha descubierto a Ana María Aldón. También está destapando a un José Ortega Cano desconocido: el que monta en bicicleta con su hijo o juega con él sobre las olas.

Diez Minutos publica varias fotos del torero dándose un chapuzón en Chipiona junto al menor de sus vástagos, al que está cuidando mientras su esposa trata de ganar el concurso en Honduras. El torero no se quitó la pantalla protectora de virus durante toda la jornada.

Contreras Jr se somete a un implante

El hermano pequeño de Fran y Cayetano aparece en Semana saliendo de la clínica en la que se ha sometido a un implante capilar. Con la cabeza afeitada, restos de sangre y vendajes, Julianín se despide del médico acompañado de una amiga que, leemos en la revista, estuvo con él durante el largo proceso quirúrgico.

El reportaje huele a chamusquina. Julián Contreras lleva ya varias entrevistas durante la pandemia quejándose de sus penurias económicas. Semana aclara que una intervención de este tipo cuesta 3.000 euros. O se trata de un reportaje publicitario encubierto o Julián tenía ahorros no confesados. Aunque siempre queda la posibilidad de la financiación aplazada.

Ana Obregón en sus momentos más difíciles

¡Hola! publica imágenes exclusivas de Ana Obregón realizadas por la agencia Europa Press en las que la vemos ante la tumba de su hijo Álex, fallecido hace dos semanas. Leemos en la revista que acude a visitarle al cementerio de La Paz, en Madrid, prácticamente todos los días.

El dolor también es visible en el rostro de Alessandro Lequio, que sigue vistiendo día tras día una de las camisetas de su hijo. El conde está recibiendo el apoyo de su mujer, María Palacios, y aparece retratado en ¡Hola! con la que, seguramente, sea su única alegría estos días, su pequeña hija Ginevra.

Por si fuera poco, ¡Hola! también añade imágenes de la mudanza de Carolina Monje, la novia de Álex, que ha abandonado el piso que compartía con el hijo de Ana Obregón.

Lecturas recuerda que Borja Palacios, el cuñado de Lequio, también está en tratamiento. Él mismo ha escrito un mensaje de cariño a Aless en sus redes sociales: "Yo sigo en la batalla, y aunque jamás la libraré con la misma fuerza y valor que tú, te juro que la ganaré por ti".

Adara amplía la lista de vejaciones

Uno de los momentos más duros del último Supervivientes tuvo lugar hace unos días, cuando Elena, la concursante que ha participado por el mero hecho de ser la madre de Adara, confesó los correazos que recibía en casa de pequeña.

Ahora su hija amplía en una entrevista en Lecturas la difícil vida de su madre y el repertorio de malos tratos que sufrió por parte de uno de sus ex. Un maltrato que se extendió a ella y a su hermano: "Me pegó tal hostia que me llevaron al médico". Por suerte luego en el titular leemos "bofetada". Adara entiende que su madre también era una víctima, pero reconoce que no haber hablado del tema ha provocado fricciones entre ambas: "Pensaba que ella no le daba tanta importancia al infierno que habíamos vivido".

'¡Hola!' muestra la mansión de Carmen Janeiro

Si tuviésemos que elegir a la pareja sorpresa del año, ésta sería, sin duda, la que forman Carmen Janeiro y Luis Masaveu, el millonario empresario con el que lleva saliendo una década de forma discretísima. Tanto que sus primeras fotos juntos se publicaron el pasado mes de noviembre.

Ahora ¡Hola! enseña la espectacular mansión de Marbella en la que viven. Una vivienda con vistas al mar de 900 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol con dos piscinas, una de ellas climatizada, que, según la revista, hasta hace escasas semanas estaba a la venta. Ahora parece que han cambiado de opinión y han decidido conservarla.

Cóctel de noticias

Alessandra de Osma presume de embarazo. ¡Hola! la ha elegido como personaje recurrente, a pesar del poco o nulo interés que despierta entre los periodistas. Está casada con un hijo de Ernesto de Hannover y tendrán mellizos este verano.

La influencer María Pombo podría sufrir esclerosis múltiple. La conocida prescriptora de tendencias, que se casó en ¡Hola!, ha contado a sus seguidores que la están haciendo pruebas médicas para comprobar si sufre esta enfermedad.