En la última edición de Tierra de nadie de Supervivientes 2020, José Antonio Avilés ha vuelto a hacer de las suyas asegurando que su compañera Ivana Icardi ha mantenido un affaire con un cámara del programa.

"Si me consta o no, es algo de la intimidad de otra persona y debe ser ella quien lo diga", explicó el exconcursante de Supervivientes. Carlos Sobera le hacía ver que el rumor que él iba extendiendo había llegado a oídos de la productora: "A nosotros nos ha llegado que tú vas diciendo que Ivana se acostó con un miembro del equipo de Supervivientes".

Una información que sería falsa según todos los implicados menos Avilés: "Yo no he dicho nada pero no voy a consentir que se me tache de mentiroso a pesar de haber mentido hace tiempo".

Ante la etiqueta de mentiroso, el de Córdoba se defendido explicando su versión de lo sucedido: "Nos fuimos a tomar algo a una zona 'chillout' y había alguien que se le acercaba mucho a Ivana (...) Cuando terminamos, nos fuimos a dormir, él nos acompañó y entró en casa. Entonces se fue la luz, ellos se metieron en la habitación y yo me tuve que salir de la mía de los gritos que se escuchaban".

Una historia que le hacía gracia a Ivana y que le llevaba a decirle: "Deja de fabular porque ya aburres".