'Sálvame' traiciona a Lydia Lozano y hace público el nombre de su fuente en el caso de Ylenia Carrisi

Hace quince años la periodista Lydia Lozano aseguró haber tenido acceso a una información que le hizo creer que Ylenia Carrisi, hija de Al Bano y Romina Power, seguía viva. Sin embargo, y tras el escándalo que el caso supuso en la televisión española, terminó confirmando que había sido engañada y la información era falsa.

Con el paso de los años, el error ha seguido atormentando a la colaboradora de Sálvame, que ha evitado en todo momento hablar sobre su fuente y desvelar su identidad. Sin embargo esta semana vuelve a enfrentarse a su pesadilla después de la salida de nuevos datos que podría dar un giro a la historia: Sálvame confirmó que tenía en su poder el nombre de la fuente de la información.

El programa invitó este martes a Tino Torrubiano, uno de los fotógrafos que colaboró con Lydia Lozano durante aquella etapa convulsa y con el que compartió datos de su investigación para que se trasladase a Santo Domingo y comprobase la veracidad de la información. "Me dijo que me iban a mandar toda la información que tenían y me la mandaron", aseguró Torrubiano destacando que también le dio el nombre de la fuente "con la que se basaban todos esos datos". "Por el nombre no me decía nada, pero entendí todo el entramado que había detrás".

Finalmente, Jorge Javier Vázquez tomó la palabra para mostrar el correo electrónico que Tino recibió entonces en el que se menciona el nombre de la fuente de la tertuliana: "El italiano Ricardo Zucchi asegura haber visto a Ylenia Carrisi en más de 20 ocasiones en Santo Domingo, según él, la primera vez que tuvo oportunidad de verla indudablemente fue en 1995".

Lydia Lozano, que escuchaba atentamente la entrevista a Tino, saltó de su asiento para negar al presentador: "Ese señor no es mi fuente, lo juro. Hablé con mil personas". "Si no es su fuente yo me siento engañado porque de alguna manera fui allí con los datos", se quejó el fotógrafo. El programa avisó que llevan días trabajando para localizar a Ricardo Zucchi. "Vaya mierda", dijo Lydia mientras se quitaba el micro y salía del plató.