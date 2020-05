María del Mar Aguilera, que fue coronada Miss Mundo 2019 España el pasado mes de agosto y finalista Miss Mundo en Londres el pasado diciembre, ha sacado su cara más solidaria al ser una de las fundadoras de la Asociación Española de Víctimas del Coronavirus, con el fin de ayudar de manera voluntaria a todas las personas que se hayan visto de alguna manera afectadas por el virus.

A nuestra Miss le sorprendió la pandemia fuera de España. "Yo vivía en París, estaba trabajando como modelo, y decidí regresar a toda velocidad y dejar todo cuando se decretó el estado de alarma. Lo primero que me planteé fue el estar con mi familia. Vivo en un pueblo de Córdoba, y allí no hay nada que tenga que ver con mi profesión, me llamaron de una agencia y no me lo pensé, y me trasladé a París. De momento no tengo decidido si regresaré, tengo idea de irme a Italia, que también me han hecho una oferta. De todas formas, en mi cabeza sigo teniendo la idea de formarme de cara a la interpretación, e intentar compaginarlo con mi carrera de modelo". De esta manera lo explicó.

María del Mar es una mujer inquieta y con una gran capacidad de iniciativa, razón por la cual está totalmente volcada en dicha asociación. "Cuando empezó la cuarentena tenia tiempo libre, y sobre todo para ayudar a la gente de forma totalmente gratuita. Comencé a desarrollar esta idea, hablé con más gente, que me apoyó, y ahora soy la coordinadora de la parte psicológica, aparte de pertenecer al equipo directivo. La acogida ha sido buena, y la ayuda lo hemos estado haciendo vía mail, o teléfono. Al principio tuvimos que organizar todo y en estos momentos, es cuando de verdad se ve la humanidad de la gente, y estamos muy satisfechos".

El periodista Carlos P. Gimeno con María del Mar | Archivo

Al preguntarle qué le parecía como lo estaba gestionado el Gobierno, esta situación, su respuesta fue: "No me gusta entrar en temas políticos. Es una situación muy nueva nivel mundial. Cierto es que hay una saturación enorme en nuestro sistema sanitario, que funciona muy bien. Pienso que da igual, quien hubiera gobernado porque siempre van a surgir fallos, eso es inevitable. Lo que sí hay es un fuerte punto de concienciación, estamos viviendo un momento muy complicado, todo es nuevo y se sabe muy poco".

Desde que se alzó con la corona, en su vida ha habido algunos cambios, como la ruptura con su novio. "Sigue siendo parte de mi vida, pero ahora desde un plano diferente. Afortunadamente en mi familia estamos todos bien de salud, y muy unidos. Y mi año de reinado, no ha podido ser más positivo".