Pablo Motos confiesa cómo se arruinó dos veces: "Me pasé un año sin cobrar de la emisora"

Pablo Motos ha querido explicar en su programa que ha estado a punto de arruinarse dos veces. El presentador de El Hormiguero ha respondido a la pregunta de Trancas y Barrancas sobre si había estado al borde de la ruina alguna vez con mucha franqueza.

"Yo, gravemente, dos veces", comenzó explicando Pablo Motos para continuar asegurando que fueron tan graves como "tener dinero un día y que me estuviese estafando un señor en el que yo deposité muchísima voluntad".

La situación la provocó la estafa de una persona en la que el presentador confió ciegamente: "En su nombre yo había firmado unos 300.000 euros y me tangó. Me perdonaron parte de la deuda porque era una cosa de publicidad que había firmado por él, como estaba todo a mi nombre me cayó la del pulpo".

Un hecho que le llevó a tener que estar abonando todo el sueldo de un año entero a su emisora de radio: "Finalmente, la emisora de radio me condonó la deuda, pero estuve un año sin cobrar. Hay quien dice que no se te puede quitar todo el sueldo, falso, sí que lo pueden hacer y estar un año entero viviendo de tus padres".

Además, la burbuja inmobiliaria también le estalló en pleno auge. Pablo decidió invertir en una inmobiliaria siguiendo el consejo de unos amigos que decían estar ganando mucho dinero.

Un grave error que volvió a ponerle contra las cuerdas: "En Navidad me dijeron que casi estaban nadando en dinero y ganaban 600€ en un día. Entonces decidí meter la pasta y a los tres o cuatro días palmé. Fue una cosa de horas ya que la empresa inmobiliaria donde empezó todo era donde tenía yo el dinero".