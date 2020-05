"No soportan a la Familia Real": críticas a lo que hizo RTVE durante el minuto de silencio de los reyes

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Beatriz Cortázar para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo el minuto de silencio que la Familia Real dedicó el miércoles a las miles de víctimas españolas del coronavirus… y lo que hizo RTVE durante su retransmisión.

Y es que el ente no puso íntegro el minuto de silencio para, en su lugar, saltar al Congreso de los Diputados y ofrecer incluso un primer plano del vicepresidente Pablo Iglesias. "No pudimos ver a los Reyes y sus hijas en Zarzuela. Informativamente es necesario ver que en la Universidad de Santiago se dedica un minuto de silencio, ¿pero no sería mejor dedicarlo a los reyes?", reflexionó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, sobre ese momento televisivo, que incluso comenzó algo antes para "que no les cazaran".

Algo que para muchos es algo deliberado y significativo. Tal y como argumentó Federico Jiménez Losantos, "que la gente vea hasta qué punto esto va en serio. Coges El País de hoy y sale en la sección Gente y en la página penúltima", y eso que el propio presidente del Gobierno no se animó a llevar una corbata negra hasta más de dos meses después, ayer mismo en el Congreso.

"Los Reyes estuvieron en Ifema cuando Sánchez no ha querido ni aparecer allí, o en la Cruz Roja cuando ellos se negaron a admitir que esto iba a más. Cuando creen que lo tienen todo controlado, ahora quiere figurar y se pone corbata negra. Sacan a los reyes y les tapan porque no les pueden soportar", dijo el director de Es la mañana de Federico.