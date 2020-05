Alexia Rivas narra su infierno: "Se permiten la licencia de llamarme puta buscona"

Alexia Rivas ha perdido la paciencia y no está dispuesta a soportar más insultos y vejaciones a través de las redes sociales. Pasada la tempestad que desató su relación con Alfonso Merlos y la traición de éste a Marta López, la reportera de Socialité intenta recuperar su vida a pesar de las continuas polémicas que protagoniza con su pareja. La última fue en Ponferrada, donde Merlos y Alexia fueron fotografiados y acusados de saltarse de nuevo el confinamiento.

Muy molesta, Alexia ha escrito una carta en sus redes sociales dedicada "a todas las personas que desde hace un mes me llevan insultando, vejando e injuriando": "Me gustaría informarte de la realidad, eso sí, con más educación de la que usted ha demostrado haber recibido. Usted, que se permite la licencia de llamarme 'puta buscona' (viva el feminismo), debe saber que terminé Bachillerato en el Virgen de la Encina de Ponferrada con una nota de 9,4 sobre 10. Comencé Derecho (carrera que voy a continuar en septiembre), pero me cambié a cursar Periodismo porque era mi sueño".

Asegura que no se ha lucrado económicamente de su relación con el tertuliano y solo ha ganado "un disgusto muy grande". "Yo soy redactora en Mediaset España. Ni colaboradora, ni personaje público. He cobrado 0 euros y un disgusto muy grande con todo este asunto, que, para nuestra desgracia, ha copado la actualidad de la crónica rosa durante un mes", continúa.

También habla de sus padres, profesores, a quienes define como "gente educada y con valores", que pagaron sus estudios universitarios "con todo su amor y esfuerzo", así como de su trayectoria profesional en diversos medios de comunicación donde se ha sentido "muy querida y respetada" por sus compañeros.