Así es el espectacular casoplón que ha estrenado Bibiana Fernández

Han pasado tres años desde que Bibiana Fernández tuvo que dejar su chalet en Boadilla del Monte para instalarse en un piso en el barrio de Chamberí. Sus problemas con Hacienda provocaron que tuviese que poner en venta su vivienda para así saldar su deuda con el fisco.

Una vivienda en la que residía desde mediados de los 90 por una cantidad algo menor de los 550.000 euros que pedía. Se trataba de un chalet de tres habitaciones y tres baños y una parcela de 1.900 metros cuadrados, entre otras dependencias como el garaje y la piscina privada, donde Bibiana vivió sus mejores momentos con Asdrúbal, una de sus parejas más conocidas.

Hace un año aseguró que, aunque su situación había mejorado, le seguían embargando el sueldo: "No es que yo quiera pagar, es que me lo quitan directamente con lo cual es una cosa que no se termina nunca", explicó. "Llegaré a los 120 años y de no estar muerta, seguiré pagando. Eso de que España somos todos, es mentira, soy yo sola, yo y dos o tres más. Cada cual solventa sus problemas como puede, cuando llegas a una situación así, más allá de los errores que se hayan podido comentar, hay un problema y son los intereses que cobra el Estado. Yo he pagado más de intereses que de deuda, ya no sé cuánto llevo pagado".

Sin embargo, a principios de año abandonó su apartamento en el centro de Madrid para mudarse a una lujosa casa de campo a las afueras, con un enorme jardín con piscina. Ha sido ella misma quien, a lo largo de estos meses, ha ido compartiendo imágenes en su cuenta de Instagram en la que podemos ver las lujosas instalaciones con las que cuenta. A juzgar por el casoplón, parece que la situación económica de Bibiana ha mejorado durante el último año.