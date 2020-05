Desagradable cruce de insultos entre Mila Ximénez y Lydia Lozano en ‘La última cena’

Lydia Lozano vivió este viernes otra complicada tarde en Sálvame tras descubrir que este fin de semana se sentará en Sábado Deluxe Miquel Barsa, antiguo representante de Al Bano para enfrentarse a comprometidas preguntas sobre el caso de Ylenia Carrisi. Tan duro está siendo para la periodista que su marido Charly le habría pedido que abandone definitivamente el programa.

Después de todo lo vivido durante la tarde, la colaboradora regresó al plató de La última cena para degustar la comida preparada por Mila Ximénez y Antonio Montero. Lo que comenzó como una noche tranquila terminó estallando después de que Lydia valorase el primer plato de sus compañeros asegurando que el caldo del arroz caldoso con perdiz sabía a "calcetín viejo".

Además, el programa mostró unas imágenes en las que aparecía Mila Ximénez criticando a su compañera durante el cocinado: "Siempre aprovecha para llora en el Tomate", dijo, insinuando es que sus lloros "vienen por escaleta", es decir, que están preparados. "No es así bonita", contestó Lydia muy enfadada, a lo que Mila respondió: "Conmigo no lo pagues, bonita".

La bronca fue en aumento hasta que Lydia rompió a llorar y amenazó con abandonar el programa. "Se tiene que hacer la víctima y ser la protagonista siempre. Siempre con el 'me voy, me voy', pues cógete el camino y lárgate de una vez (…) Yo no tengo la culpa de que haya salido el tema de Ylenia. Estoy harta de la faltas de respeto", se quejó Mila.

Algunos de los colaboradores intentaron sin éxito que Lydia recapacitase y volviese al plató. "Que los lloros están escaletados me parece lo más feo que me han dicho en mi vida. Yo no hago numeritos, por eso ahora me voy a mi casa. Cuando digo que me voy, me voy". Así ha sido", afirmó antes de abandonar definitivamente el programa.

"No se debería permitir a la señorita Lydia lozano, estrella de Mediaset, la resucita-Ylenias que abandone un programa, hay que ser profesional. Le encanta hacer el numerito. Pero se va a cagar toda la semana. Me parece una falta de respeto la niñata esta. Y encima para irse a su casa a hacer lo que va a hacer, lo que hace ella siempre para relajarse", insistió Mila. Tras tanta tensión también acabó rompiéndose y advirtió que no volverá al programa de cocina: "Esto tiene que ser algo divertido, y se ha convertido en una mierda. Yo no vuelvo".