Jordi González habla sobre su despedida de 'Supervivientes' y el cierre de sus redes sociales

El último programa de Supervivientes: Conexión Honduras terminó con el que muchos señalaron como el adiós definitivo de Jordi González como presentador. El periodista anunció el final de los debates de esta edición y dejó en el aire su continuidad con un enigmático mensaje de agradecimiento dirigido a sus compañeros de programa, directivos de la cadena y productores. Además, apenas unas horas después de que se hiciera pública la incorporación de Sonsóles Ónega como presentadora de los debates de La Casa Fuerte, así como de un debate especial de Supervivientes este domingo, Jordi cerró todos sus perfiles públicos lo que muchos señalaron como una prueba de que el presentador estaba molesto con la cadena por su decisión.

Superado por los rumores de una posible crisis con la empresa en que trabaja, Jordi González se ha visto obligado a aclarar lo sucedido y tranquilizar a sus seguidores: "No ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar. Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones", señala al digital Yotele. "En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme", comenta, poniendo fecha a su regreso a televisión.

Con estas declaraciones, González pone fecha a su vuelta a Telecinco dejando claro que su salida de la cadena y el cierre de Instagram es una decisión temporal. Telecinco tenía previsto poner fin a Conexión Honduras el 24 de mayo y este último debate con Ónega ha sido una decisión de última hora.