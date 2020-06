Carmen Borrego recuerda el suicidio de su padre

Carmen Borrego volvió a su trabajo en Viva la vida después de una larga cuarentena tras dar positivo por coronavirus en varias ocasiones. En su regreso, la hija menor de María Teresa Campos habló abiertamente del suicidio de su padre José María Borrego Doglas hace 36 años. El periodista radiofónico, que llegó a ser director de Radio Nacional de España en Marbella, se quitó la vida con un arma de fuego en la misma localidad malagueña cuando Carmen tenía 17 años y Terelu Campos 18.

La colaboradora reconoció que hay aspectos de su vida de los que ha hablado muy poco, y uno de ellos es este trágico episodio de su adolescencia. "He sido una niña con una infancia muy feliz pero con una adolescencia muy fastidiada", comenzó Carmen explicando en 'Las escaleras de las emociones', una sección del programa en la que los colaboradores e invitados se abren en canal. "Perdí a mi padre con 17 años de una manera durísima. Cuando un ser querido se va de la manera en que se fue él, siempre te queda un sentimiento de culpa".

Las hermanas vivían en Madrid con su madre y reconoció que, de haber vivido con su padre —aunque se veían muy a menudo— no hubiera experimentado ese sentimiento de culpa porque hubiera conocido los motivos de su suicidio. Además desveló que fue la última en hablar con él la noche anterior al suceso, pero jamás ha querido desvelar qué se dijeron "por respeto a él". "Era una persona muy introvertida. Nunca pensé que esto fuera a ocurrir porque, si lo hubiera sabido, no me hubiera retirado de su lado ni un solo momento", confesó. Según ella, aquel duro golpe le hizo madurar de golpe con 17 años "de una manera cruel".

De aquello se enteró de una forma "muy terrible". "Me entero a través de una tía mía, estaba en su casa, y a su vez ella se entera por una íntima amiga mía, que su hermano era vecino de mi padre". En un principio le informaron de que su padre había tenido un accidente y no fue hasta el día siguiente cuando conoció la verdad y tuvo ese sentimiento de culpa que arrastró durante años. "En muchos momentos de mi vida todavía le pregunto 'por qué'".

Hace tres años, durante la emisión del reality familiar Las Campos, Carmen Borrego recordó con amargura aquella etapa. "En vez de ayudarle lo que hice fue convertirme en una rebelde sin causa. Le hice la vida imposible. Cuando pienso en mi padre no puedo evitar imaginar si yo hubiera sido capaz de evitar lo que pasó. Si en mi mano estuviera haber podido evitar lo que pasó con mi padre, sin duda, lo evitaría. Todos tenemos momentos malos de depresión, y a ninguno se nos ocurre hacer lo que él hizo. Por eso no puedo hacerme responsable. Pero sí pienso que si las cosas hubieran sido de otra manera, no hubieran ocurrido", se lamentó Carmen con lágrimas en los ojos.