Nueva noche de horror para Lydia Lozano y el insulto de Mila Ximénez que no puede superar

Sálvame ha rescatado el polémico tema de Ylenia Carrisi, que vuelve a colocar a Lydia Lozano en el foco mediático más controvertido reabriendo un montón de incógnitas que todavía no han encontrado respuestas para el espectador. Por eso mismo, y con la intención de arrojar un poco de luz sobre la fuente de la colaboradora, se sometió al polígrafo al que fue el representante de Al Bano, Mikel Barsa.

Además de todo esto, Lydia tuvo que reaccionar también a los comentarios burlones de Mila Ximénez, que la llamó "resucita niñas".

Aunque el cantante italiano negó a través de Jimmy Jiménez Arnau la relación profesional con el entrevistado, este defendió que tenía documentos que lo podían demostrar, tal y como se encargó de confirmar el polígrafo de Conchita.

El mismo polígrafo que confirmó que Al Bano conocía la información que Lydia Lozano defendió en televisión sobre el supuesto paradero de su hija antes incluso que la periodista, y ha explicado: "El único error que comete Lydia es decírselo a Al Bano antes de comenzar la investigación". También confirmó que no recibió una oferta millonaria para dejar de hablar pero sí la amenaza del cantante con demandarle.

También demostró ante las preguntas de Conchita que tiene pruebas de que supuestamente Ylenia utilizó sus tarjetas de créditos después de que se la diera por muerta.

Y arrojando luz sobre el tema de la fuente de Lydia, Mikel ha confirmado que no se trataba de Linda Christian, abuela de Ylenia, y ha asegurado saber quién es. Eso sí, por su promesa a Lydia finalmente no ha dicho el nombre, pero sí que ha dado algunos datos al respecto: un hombre famoso que tiene ciudadanía italiana o suiza.

"Resucita-niñas"

Lydia Lozano, de nuevo al borde del ataque de nervios, reaccionó con hostilidad a todo, y especialmente contra su compañera Mila Ximénez, que aconsejó a la colaboradora que no siguiera por ese camino. Tanto que Jorge Javier le obsequió con un "Lydia, siempre se puede ser más puta. Te estás cogiendo unos rebotes muy idiotas".

La bronca tuvo su origen el día anterior, en La última cena, cuando Mila acusó a Lydia de llorar a todas horas. La ensalada que Lydia preparó, para colmo, tenía miel, a la que es alérgica, lo que motivó aún más comentarios burlones.

"Me pareció indecente. ¿Si tiene arreglo lo nuestro? No creo, ya son muchas. Y a mí lo de 'no se puede ser más puta', que lo dijo antes de entrar en el cuarto de baño, no se lo consiento. Tampoco que me llame 'resucita-muertas de niñas'...", dijo una ofendida Lydia Lozano.