Este lunes 1 de junio se celebran 14 años del fallecimiento de la más grande, Rocío Jurado, y como es habitual su familia ha querido rendirle homenaje en el cementerio de Chipiona.

Adelantando la celebración al domingo, José Ortega Cano, Amador y Gloria Mohedano han cumplido fieles a la cita, reencontrándose con mascarillas y ramos de flores. No así Gloria Camila o Rosa Benito, ausentes de la ceremonia.

Aunque era habitual ver a la familia Mohedano prácticamente al completo para recordar a la importante cantante, en esta ocasión solo han estado presentes sus hermanos y el que fue su marido, cumpliendo así con las medidas para evitar la propagación del COVID-19, que no ha conseguido que se olvide a Rocío cuando se acerca la fecha de su muerte.

Amador Mohedano ha acudido a este homenaje después de su sonada ausencia en los últimos años, en los que el ex representante no ha acudido para evitar coincidir con su ex mujer, Rosa Benito.

Sin embargo esta vez hemos podido ver a los cuñados de lo más unidos y cómplices, quienes tras poner flores en la rotonda de Chipiona en la que destaca la estatua de Rocío Jurado se han trasladado al cementerio del pueblo. Allí han entregado otra ofrenda floral ante la tumba de la fallecida. Ambos la han recordado de lo más emocionados y con el cariño de siempre.