La persona que amenazó a Isabel Rábago tiene "numerosos antecedentes"

Isabel Rábago está dispuesta a llegar al final tras recibir amenazas en las redes sociales. La periodista acudió el viernes de madrugada a la Guardia Civil para interponer una denuncia por los mensajes amenazantes que recibió la semana pasada. Sin embargo, aunque los agentes la tranquilizaron, no se siente del todo segura.

"Me quedé tranquila pero este fin de semana me llega la intranquilidad cuando descubro a la persona que está detrás de todas estas amenazas. Es una persona que tiene numerosos antecedentes por todo tipo de delitos, algunos muy graves y otros menos. Él emite un comunicado a Europa Press pidiendo disculpas que es fruto de un calentón, pero no", dijo muy seria en el programa Ya es mediodía. "Esto está en manos de la Guardia Civil, se llevará a un juzgado y llegado allí, ampliaré (la demanda) porque me está llegando muchísima información, como que el mismo día que profiere las amenazas estuvo llamando a muchos compañeros de profesión pidiendo mi número de teléfono personal", aseguró

"Quiero dejar claro que no es por cuestiones ideológicas ni mucho menos, es por haber hecho mi trabajo", desveló sin entrar en detalles. "Esta persona me presenta una serie de documentos judiciales que yo cuestiono porque solo había que echar un vistazo... El procurador, la jueza y los abogados que aparecen en esos documentos falsos han presentado esta misma mañana una querella. Es decir, que él personalmente no solo se va a tener que enfrentar a mí por amenazas, sino que se va a tener que enfrentar a una querella por documento público falso y yo creo que eso es grave", explicó Rábago a Sonsoles Ónega en el programa de Telecinco.

La agencia Europa Press pidió el número de colegiado y nombre del bufete al supuesto abogado de la persona que amenazó presuntamente a Rábago, pero le negó la información. Su intención es que la periodista sepa de la "buena intención por su parte" y "pedir un acuerdo amistoso" ya que su supuesto cliente "tiene una minusvalía psíquica".