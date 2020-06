Jordi González, en peligro: cómo Sonsoles Ónega ha conquistado a sus espectadores

La pasada semana saltaba la noticia del fichaje de Sonsoles Ónega como presentadora junto a Jorge Javier Vázquez de La casa fuerte, el nuevo reality que Mediaset España prepara para la temporada estival en Telecinco. Con el fichaje de la presentadora de Ya es mediodía, Jordi Gónzález quedaba fuera del elenco de presentadores de un realitiy de la cadena, algo que no ocurría desde hace años.

El revuelo ante la noticia de su sustitución se sumaron las misteriosas palabras que el periodista pronunció durante el último debate de Supervivientes 2020 en las que dejaba al aire su continuidad. Un enigmático mensaje en el que agradecía a sus compañeros de programa, directivos de la cadena y productores, los años que había compartido junto a ellos.

Una sustitución que, tal y como señalaron algunos medios de comunicación, habría disgustado tanto al presentador, que, debido la presión, habría decidido abandonar las redes sociales temporalmente y cerrar sus perfiles públicos. Ante los sucesivos rumores, el propio presentador ofreció unas declaraciones al digital Yotele en las que desmentía su salida de la cadena y definía su retirada como "temporal". "No ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar. Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones", aseguró.

Este domingo llegó el gran día en el que Sonsoles se estrenó en el prime time al frente de A propósito de Supervivientes, un debate improvisado en el que se repasaban algunos de los mejores momentos de la edición y en el que se debatió sobre quién debía de alzarse con la victoria. Aunque entró al plató algo nerviosa, con la voz entrecortada y se la notó dubitativa en algún que otro momento, la presentadora no tardó en coger el timón del plató y, a pesar de lo complicado que es moderar un debate, superó el examen con éxito.

Los seguidores del programa no dudaron en dar su veredicto a través de las redes sociales. Durante la emisión del mismo, Twitter se llenó de mensajes de apoyo a la nueva presentadora del formato destacando su naturalidad y la necesidad de ver caras nuevas en los programas de Telecinco. Muchos coincidieron en lo necesario de la salida de Jordi González para que el debate ganase frescura.

La noche se saldó con un gran dato para la nueva presentadora consiguiendo un 18.5% y 2.477.000 de espectadores y el minuto de oro del día a las 22:47 horas con 3.180.000 espectadores y un 24.3% de share. Teniendo en cuenta el escaso interés que ofrecía el debate, la ausencia de nuevos videos, es un dato más que aceptable y un estreno por todo lo alto para Sonsoles.