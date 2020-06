Sale a la luz el "vergonzoso" vídeo que Anabel Pantoja quiso hacer desaparecer

Anabel Pantoja regresó este lunes a Sálvame después de casi tres meses de cuarentena en Canarias, donde vive junto a su novio Omar Sánchez. Lo que parecía que sería un día de felicidad para la colaboradora se convirtió en una de sus peores tardes después de que el programa asegurase que tenía en su poder un vídeo que "podría terminar su relación con Omar y cancelar su matrimonio".

La propia Anabel reconoció que durante los meses que han pasado confinados han vivido momento de tensión y discusiones, pero siempre desde el respeto y el amor: "Tengo a ‘el negro’, (apodo de su pareja) ya harto", llegó a decir en alguna ocasión durante las videollamadas que hacía con el programa. A pesar de las disputas, Anabel no se arrepiente de haberse mudado a Canarias: "Me quedé allí por la escuela que hemos montado y porque la vida es más tranquila (…) Tengo 33 años y es la única vez que puedo decir que soy 100% feliz. Omar para mí ha sido mi salvador. Lo que yo tengo y lo que he conseguido, no lo cambio por nada", dijo para tranquilizar a su novio.

Finalmente, el programa emitió el controvertido vídeo publicado por la propia Anabel en su cuenta de Instagram. Se trata de un directo en el que la sobrina de Anabel Pantoja aparece "muy perjudicada", después de un día de fiesta y a altas horas de las madrugada: la joven aparece cantando, diciendo palabras sin sentido y haciendo gestos extraños con una botella de agua. En el vídeo se escucha a Omar pidiéndole con cariño que corte el directo y se vaya a dormir. Petición que Anabel responde con malas formas: "¡Te quieres callar ya la boca!", grita, "si te quieres ir a dormir vete a otra cama, yo quiero cantar, estoy con mi gente". "Qué vergüenza...que poca vergüenza", responde su pareja. El vídeo fue eliminado inmediatamente pero alguien logró hacer una captura a tiempo.

Anabel Pantoja no fue capaz de mirar las imágenes e intentó justificarse: "Se ve que estoy bebiendo agua y que no me quiero ir a dormir. Habíamos pasado todo el día con los amigos, yo estoy muy contenta, y ya está", explicó muy afectada. "Soy la primera a que le da vergüenza. Me acuerdo de mis padres y de mi negro, que estaba a mi lado aguantando, él se cabrea y de ahí la discusión. Al día siguiente le pido disculpas. Esto me ha hecho darme cuenta del peligro de las redes sociales".