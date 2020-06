Demoledor mensaje de Al Bano contra Lydia Lozano: "Que deje en paz a mi hija, se lo suplico"

Quince días después de comenzar la polémica por la identidad de la fuente de Lydia Lozano en el caso de la desaparición de Ylenia Carrisi el tema no ha dejado de generar contenido en los distintos platós de Telecinco. Aunque asegura que está al límite y ha amenazado con abandonar el programa en varias ocasiones, la periodista de Sálvame continúa alimentando y participando en el tema.

Con la reapertura televisiva del caso, Al Bano ha vuelto a ser noticia y esta semana ha concedido una entrevista a la publicación italiana Diva e Donna donde habla sobre su carrera y problemas económicos: "Sin los ingresos de los conciertos solo puedo vivir durante un año". Asegura que vive con una pensión de 1.470 euros, una cifra que considera "mínima": "No me lo explico. Siempre he pagado mis impuestos. Desde que era campesino aquí en Apulia y después en el sector metalmecánico en Milán. Si un día debiera vivir únicamente de la pensión, no lo pasaría bien".

El autor de "Felicità" también ha hablado en la revista sobre Lydia Lozano, a la que no está dispuesto a consentir que siga hablando de su hija: "Está muerta para mí hace muchos años". Unas palabras que pronunciaba poco después de decir que Lozano le ha hecho mucho daño.

Este no ha sido el único mensaje que el italiano ha mandado a la colaboradora esta semana. En una misiva enviada a Kiko Hernández, el artista ha vuelto a mostrar su rechazo hacia Lydia: "Solo le interesa alargar su mentira, es una cínica. Que deje a mi hija en paz, lo suplico. Por favor, deja a mi hija en paz", leyó Kiko Hernández mientras Lydia permanecía en silencio.

Algunos de sus compañeros, como Paz Padilla, salieron en defensa de la colaboradora para recordar a Al Bano que no ha sido ella quien ha iniciado esta polémica, sino el programa haciendo pública su supuesta fuente en el caso de la desaparición de Ylenia.