La gran historia detrás del nuevo "Cañón del Colorado" de Ágatha, Luis Gasset

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar para comentar la que podría ser la pareja sorpresa del verano, la formada por Ágatha Ruiz de la Prada y el empresario Luis Gasset. Un hombre tremendamente atractivo (fue definido en la crónica rosa como un "Cañón del Colorado") más acostumbrado a figurar en las páginas salmón que en la prensa rosa, pero que ofrece un perfil novedoso e interesante, tanto para la diseñadora como para el mundo del corazón después de la covid-19, tras muchos meses sin una noticia que no proviniera de las redes sociales.

Otro segundo punto a la hora de abordar el fenómeno es que ninguno de los dos, y en particular Ágatha, se va a esconder. "Ella tiene ya una experiencia en la vida como para andarse con escondites o mantas en el coche. Si les cogen comiendo, que les cojan. A ella le da igual".

¿Quién es Luis Gasset? El consenso en la crónica rosa de esRadio fue total: "Os va a gustar el perfil", adelantó la periodista Beatriz Cortázar, que confirmó el romance que ¡Hola! ha llevado a su portada. "Un hombre admirado en su terreno. Su romance podría ser duradero, porque las parejas que menos parecen tener en común pueden darte la sorpresa". Se trata de un perfil, el de Gasset, que en realidad tiene muchas cosas en común con Ágatha, dado que proviene del mundo empresarial del lujo, aunque quizá menos con sus ex Pedro J. y, sobre todo, Luismi Rodríguez.

Federico Jiménez Losantos aseguró que Ágatha quiere "ir reparando todo aquello que se fue rompiendo, porque realmente se quedó sola con Luismi". Se refiere el director de Es la mañana de Federico a las amistades de la diseñadora, que nunca vieron con buenos ojos al empresario de Desguaces La Torre. Eso no quita para que, tal y como apuntó la periodista Paloma Barrientos, ambos se tengan cariño e incluso mantengan comunicación telefónica.

En lo que respecta a Gasset, de 52 años, proviene de una familia "acomodada" de Madrid. "Una familia con historia, fueron fundadores del periódico El Imparcial. Es familia también de Simone Ortega, autora de célebres libros de cocina y esposa de José Ortega Spottorno (hijo de Ortega y Gasset). Pero más importante que eso es la trayectoria familiar del ejecutivo, que se casó con Belén, su novia de siempre, y fue padre de sus dos hijas que ahora rondan la veintena. "Pero ella enfermó de cáncer y falleció hace unos años. Lo pasó muy mal. Estaban enamoradísimos y eran felices, la enfermedad lo rompió todo", explicó Cortázar en esRadio.

La trayectoria profesional de Gasset solo puede calificarse de estelar. Licenciado en Económicas, empezó como becario en el departamento de comunicación de Loewe. A partir de ahí ha desarrollado una carrera "siempre relacionada con el lujo: las firmas de joyas Folli Follie y Carrera y Carrera, vivió en Qatar muchos años trabajando para Bulgari y allí también fue vicepresidente de la aerolínea Qatar Airways, dijo la periodista en esRadio.

El romance entre ambos no es cosa nueva. De hecho, su acercamiento comenzó antes de la pandemia, que de hecho llevó al hospital a Luis Gasset, enfermo de coronavirus durante algún tiempo. Este imprevisto unió a la pareja aún más. Tal y como desveló la periodista Paloma Barrientos, "no lo conocía de antes, pero se lo presentaron antes del confinamiento. Fue su amiga Olivia. Tuvieron un primer acercamiento por WhatsApp y telemático".

Este romance y también la covid-19 ha cambiado totalmente la agenda de Ágatha. Según la periodista, "estoy convencida de que este hombre puede funcionar. Ella antes viajaba diez veces al mes. Y ahora se ha dado cuenta con este confinamiento que también hay que parar, volver al taller, a dibujar. Lo que le gustaba. Puede mantener una relación afectiva más fácilmente que si estás todo el día viajando".

La exclusiva de ¡Hola!, eso sí, ha pillado desprevenido a todo el mundo. No solo a ellos, que conocían la portada de la revista apenas unos días antes (avisados por la propia publicación) sino también a los amigos y seres queridos de Ágatha y Luis. "Había gente cercana a ellos que aún no estaban al tanto de esta nueva ilusión. Anoche fue un trasiego de mandar mensajes a su entorno directo para que no se llevaran la sorpresa", reveló Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico. Ahora lo único seguro es que "esto solo acaba de empezar", tal y como afirmó el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos.