Polémico enfrentamiento de Carla Barber con la Sociedad Española de Medicina Estética

Carla Barber se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la semana en la prensa del corazón después de que se hiciera oficial su romance con Diego Matamoros. La pareja sorpresa del confinamiento publicó este lunes una romántica imagen en sus respectivas redes sociales para confirmar los rumores que habían surgido durante el fin de semana.

Tal y como recuerda la revista Lecturas, la médico canaria es una vieja conocida del mundo de la televisión. Además de alzarse con la victoria en el certamen de Miss España 2015, participó en Supervivientes 2016, una experiencia de la que todavía guarda una bonita amistad con Mila Ximénez.

Su exitosa vida como médico especializada en estética no ha estado exenta de polémica. Hace un año protagonizó un escándalo cuando su profesionalidad fue cuestionada desde la SEME, la Sociedad Española de Medicina Estética. Sus compañeros de profesión cuestionaron su forma de trabajar "poco convencional". Barber se llevó un enorme disgusto al recibir un burofax por parte de la asociación quien le transmitía su malestar ante una práctica que lleva a cabo a través de sus redes sociales. Es habitual ver como la doctora sortea algunos de los tratamientos que ofrece en sus diferentes clínicas. Tal como le han comunicado, estaría "vulnerando el código deontológico, ya que dicen que no se pueden hacer sorteos". Según su opinión, Carla no debería "crear falsas necesidades y debe promulgar información veraz".

Por su parte, ella se sinceró con sus seguidores admitiendo el daño que le hizo el ser cuestionada por sus propios compañeros cuando su intención nunca había sido la de cometer ninguna infracción: "Yo lo siento en el alma, lo hacía para que personas que no se lo pueden permitir puedan acceder a estos tratamientos", dijo muy afectada. "¿Qué pasa, os molesta que la gente sepa lo que se les pone y no la basura que antes se ponía? ¿Qué os fastidia? ¿Que tenga 28 años y me vaya tan bien? ¿Sabéis lo que os digo? Que me piro, me voy. Nunca formaré parte de una asociación como la vuestra", sentenció.

En la actualidad, Carla Barber y sus clínicas gozan de gran prestigio entre algunas de las caras más famosas de nuestro país, y con tan solo 30 años, la canaria es una de las médicos de estética más demandadas y de más éxito en las redes sociales.

Comunicado de la Sociedad Española de Medicina Estética

Ante las publicaciones surgidas esta semana sobre el enfrentamiento de Carla Barber con la Sociedad Española de Medicina Estética, la asociación ha mandado un comunicado en el que aclara que durante su larga trayectoria "ningún profesional de la medicina estética ha tenido una reacción similar contra nuestra sociedad como la protagonizada por la Dra. Carla Barber, tanto la que tuvo en su momento en redes sociales, como la que hoy acabamos de ver en otros medios de comunicación".

El texto asegura que "la SEME comunicó el 21 de marzo de 2019 la suspensión temporal de la sociedad a la Dra. Carla Barber por vulnerar el código deontológico y el código ético de la profesión médica a través de sus prácticas en redes sociales. Además, el caso se puso en conocimiento del Colegio de Médicos de Madrid, el cual abrió un expediente a la Dra. Barber".

La Sociedad Española de Medicina Estética, como organización científica exige el cumplimiento de "una serie de obligaciones y deberes" a los médicos que la forman: "Uno de ellos es proteger a los pacientes y denunciar aquellas prácticas abusivas que vulneran el código ético que guía firmemente nuestra profesión. Cuando este código no se respeta, como es el caso que nos ocupa, la SEME debe tomar las medidas oportunas, por ello se procedió en dicha fecha a la expulsión de la Dra. Carla Barber de nuestra sociedad científica. Así lo hicimos entonces y así lo haremos las veces que sean necesarias en aras de proteger la salud de los pacientes. En la SEME trabajamos para garantizar a los ciudadanos una Medicina Estética segura, científica y eficaz. Velamos por el bien del socio y del paciente y acogemos a todos los profesionales médicos que cumplen y respetan el código ético de la profesión médica", concluye el comunicado.