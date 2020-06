Nacho Vidal rompe su silencio tras su detención por la muerte de un fotógrafo en un rito chamánico

El pasado jueves Nacho Vidal fue detenido por la muerte del fotógrafo de moda José Luis Abad tras someterle a un rito satánico para desintoxicarlo de las drogas mediante la administración de un veneno obtenido del sapo bufo, más conocido como la "molécula de dios". El fotógrafo falleció en junio de 2019 en la casa que el actor porno tiene en la localidad de Enguera, Valencia, y después de varios meses de investigación para probar los hechos, el viernes Nacho Vidal y dos cómplices, un empleado y un familiar, pasaron a disposición judicial para tomarles declaración. Los tres quedaron en libertad provisional bajo la acusación de un delito de homicidio imprudente y un delito contra la salud pública a la espera de juicio.

"Después de 11 meses de investigación se ha podido constatar la existencia de un delito de homicidio por imprudencia y un delito contra la salud pública, supuestamente cometido por quienes organizaron y dirigieron el ritual. También se ha podido demostrar que se trataba de una actividad con fines terapéuticos o medicinales que en sí misma suponía un serio riesgo para la salud pública, con la que además se enmascaraba un ritual ancestral aparentemente inofensivo", indicó la Comandancia Provincial a EFE.

Al respecto, el abogado de Nacho Vidal explicó a la misma agencia de comunicación que éste declaró tanto a los agentes como al juez instructor que el fallecido "ya había probado anteriormente esa sustancia y que la quería volver a probar", al tiempo que ha negado ser un chamán o ejercer como tal. Abad "sabía, porque Nacho le había hablado sobre cómo le había sentado a él esa sustancia. Abad lo había probado y quería volver a hacerlo en un ambiente en el que encontrarse cómodo, es decir, con personas que conozcan o sepan cómo es esa reacción tóxica".

Tras conocerse la noticia el actor de cine para adultos rompió su silencio y dio su versión de los hechos en varios programas de Mediaset España, negando que tenga prohibido salir de España: "Es categóricamente falso que me hayan quitado el pasaporte y que me hagan firmar cada 15 días. (...) Puedes decir que estoy imputado, vale, que hay una investigación, vale, murió una persona en mi casa y yo estaba ahí, es normal. Pero que de eso se saque una noticia tan sucia y tan rastrera usando fotos de la Guardia Civil, que no sé quién ha filtrado, y mentir sobre un caso en el que ha muerto una persona, no". Pidió respeto porque "hay una familia detrás". Y prometió que no va a hacer "un circo de esto".