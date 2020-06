Laura Escanes reaparece anunciando que se ha operado el pecho

Laura Escanes ha reaparecido en Instagram sorprendiendo a sus seguidores. La musa de las redes sociales y mujer de Risto Mejide ha anunciado que se ha operado el pecho, una idea que nadie vio venir y menos tan poco tiempo después de dar a luz el pasado diciembre.

Escanes lo ha anunciado con cierta inseguridad y timidez. Ella misma reconoce que hay aspectos de su vida privada que se guarda. "No sabía si hacer este Stories porque creo que es un tema muy personal. Aunque publico muchas cosas de mi vida, hay muchas otras que no publico…".

No obstante, al final se ha animado a compartir el tema con sus seguidores, porque "bueno, al final esconderlo, engañaros… siento como que no estoy diciendo la verdad. Entonces, prefería contaros. Deciros que hace unos días me operé del pecho".

Eso sí, la joven no ha especificado qué clase de operación se ha hecho, aunque podían verse algunas secuelas durante el propio vídeo.

"Ahora estoy en casa, he pasado la primera noche en casa y estoy bien. Ha salido todo bien, es una operación quirúrgica que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacerme, no sabía si hacérmela".

El embarazo —cuenta— solo aumentó las ganas de pasar por el quirófano. "Las dudas o las ganas que tenía aumentaron y empecé a visitar a varios doctores, hasta que di con una doctora que entendió lo que quería".

La decisión, pues, ha sido muy meditada y para nada espontánea. "La doctora tuvo todo el tiempo del mundo para explicarme las dudas que tenía y en definitiva, es una decisión muy importante. Pasar por un quirófano es algo muy serio", explicó.

Laura Escanes reconoce que ha descuidado un tanto a sus seguidores. "He estado desaparecida y voy a estar más desaparecida". La causa, su recuperación.