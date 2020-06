Victoria histórica de Jorge Pérez en 'Supervivientes': "Esto no se había visto en ediciones anteriores"

Este jueves llegó el momento de proclamar al ganador de la edición más insólita de Supervivientes. Sin su presencia en el plató de Telecinco, sin la compañía de sus familiares y amigos, y con extremas medidas de precaución debido a la crisis del coronavirus, los cuatro finalistas del concurso, Hugo Sierra, Jorge Pérez, Ana María Aldón y Rocío Flores, conocieron el veredicto final del público desde La Cigüeña, una finca situada en Arganda donde pasan la cuarentena desde su llegada a España hace dos semanas.

Después de la inesperada expulsión del ex de Adara Molinero, que estaba nominado junto a Jorge Pérez, el guardia civil se convirtió en el tercer finalista. Los tres finalistas tuvieron que enfrentarse a dos pruebas físicas muy exigentes para decidir cuál de ellos pasaría directamente al duelo final y en la que se alzó vencedora Ana María Aldón.

Jorge volvió a enfrentarse a los votos del público, esta vez contra Rocío Flores, una de las favoritas para ganar la edición. Una batalla muy reñida que concluyó con la expulsión de la hija de Antonio David Flores y el pase al duelo final del miembro de la Benemérita.

"Ha llegado el gran momento", anunció Jorge Javier Vázquez antes de dar paso a Omar Montes, ganador de Supervivientes 2019 junto a Rocío Flores, Elena Rodríguez y Albert Barranco. Por su parte, Hugo Sierra declinó la invitación del programa y no asistió al momento de la proclamación del ganador.

Finalmente, los espectadores de Supervivientes 2020 decidieron que el ganador fuese Jorge Pérez, que abrazó muy emocionado a sus compañeros: "Eres un gran ganador de Supervivientes. Ha sido su edición más extrema. Has ganado con un 81,6 % de los votos. Creo que es el porcentaje más alto de todas las ediciones. Creo que nunca se había visto en ediciones anteriores. Muchísimas felicidades", le dijo el presentador.

"Nunca he estado tan nervioso como ahora. Creo mucho en el poder de las palabras y agradecimiento y gracias son las más poderosas que hay. Quiero dar las gracias a mis compañeros, son gente que me llevo en el corazón. Gracias a todos los que han hecho que esto haya sido posible. A Lara por su cariño y dulzura. A mi mujer, a mis hijos, que son increíbles. A todos mis amigos de toda la vida que son muy especiales para mí y a mis compañeros de trabajo de la Guardia Civil que hacen que cada rincón de España sea un lugar mejor. También a todas las personas que han ayudado a que este virus no haya sido peor", exclamó el ganador mientras recibía el ansiado cheque de 200.000 euros.

Jorge Javier y Lara despidieron la edición asegurando que volverán "dentro de muy poquito tiempo" y anunciando la emisión de un debate especial este domingo en el que se cerrarán las tramas que hayan quedado abiertas.