Adara Molinero se va de Madrid y lanza una inquietante pregunta

Supervivientes ha acabado, y nada más hacerlo Adara Molinero mueve ficha y abandona el domicilio que ocupó con Gianmarco. Con Hugo Sierra, su ex y padre de su hijo, "liberado" ya de sus obligaciones en Supervivientes (y enterándose este mismo domingo de que su ex está libre) el adiós de Adara a la casa que durante cuatro meses fue el hogar junto a su expareja resulta doblemente significativo.

Nada de ello impide, de todas formas, que Adara esté viviendo todo un alud de emociones. La joven deja Madrid y regresa a Palma de Mallorca, tal y como demuestran las imágenes que ella misma ha colgado en Instagram y en las que muestra una casa sin muebles, vacía. Nervios, lágrimas y un escueto "adiós" que resume todo lo que podría haber sido y no fue.

Para ilustrarlo, qué mejor que unas palabras de C. Tangana que rezan "pienso en con quién estás cuando no estás conmigo. Odio que mis planes no sean tu camino. Y haberlo negado por estar contigo. Y quién me va curar el corazón partío". Unos versos ambiguos en los que Adara no aclara el destinatario.

Y es que, además, la relación de Adara y Hugo (pese a los rumores, acallados por los abogados, que difundió Alejandra Rubio) está ahora mismo acabada. ¿Será la canción un lamento por su desamor o bien el de Gianmarco? ¿O simplemente reflejan su tristeza?

Queda por resolver la custodia de su hijo Martín, que probablemente permanece todavía ajeno a estos vaivenes. Ella misma, no obstante, acercó al pequeño al hotel La Cigüeña donde Hugo Sierra pasa la cuarentena y agota su contrato con Supervivientes. Y de nuevo, la pregunta... ¿estaría dedicada a él la canción?