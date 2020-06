Carmen Borrego ha regresado a los platos pisando fuerte y dispuesta a ajustar cuentas. La noche del sábado en el Deluxe fue tensa, con la hija de María Teresa Campos arremetiendo contra María Patiño y también Antonio David Flores, sin dejar pasar una.

En total 432 días de ausencia desde que abandonó la silla en el programa. "Me sentí muy agredida y atacas por mis compañeros de Sálvame", dijo la colaboradora, que no obstante continuó su labor en Viva la vida, en un plató vecino de la misma cadena.

Borrego ha tenido que pasar unas semanas muy duras hasta superar el coronavirus, pero llegó al Deluxe dispuesta a ajustar esas "cuentas pendientes" que señaló la propia María Patiño. "Ha tenido que pasar una pandemia para que estemos aquí", replicó la otra. Patiño no tardó en sacar a colación sus "problemas económicos" como causa de que Carmen Borrego haya decidido volver. Ella los negó.

"Mala compañera, "falsa", "mentirosa", "cobarde" y "estafadora", han sido algunos de los términos en los que la presentadora se refirió a la pequeña de las Campos en el pasado. Todo ello, tras una severa discusión, llevó a Carmen a reconocer las razones por las que se marchó: "En ese momento lo sentía porque estaba hecha polvo. Me sentí paralizada, sin autoestima y sentía que no servía para nada".

Pese a todo, Borrego manifestó no ser "nada rencorosa". Kiko Matamoros, irónico, apuntó que quizá había dejado de serlo el día anterior, acusándola de participar en el "descrédito" del programa en los últimos tiempos. "Estoy aquí y estoy cobrando. Pero que sea la única razón te digo que no. He estado en peores situaciones que ésta y no he venido", fue su contestación.

Reconoció, eso sí, que su verborrea a podido perjudicar muchas veces a su madre y su hermana Terelu. De María Teresa dijo que aún no estaba recuperada de la ruptura con Bigote Arrocet: "Las cosas llevan su tiempo".

Con Antonio David Flores, que en estos meses ha ocupado una silla como habitual en Sálvame, Borrego se pudo ver la cara en un largo tiempo en el que el colaborador ha hecho varias declaraciones sobre ella y su familia.

Esta vez fue un comentario sobre la no asistencia del hijo de Antonio David a la boda de su madre, rocío Carrasco. Antonio David acusó a Carmen de manejar datos falsos que le proporciona solo una parte en el conflicto, su amiga la hija de Rocío Jurado.

"Mientes para tapar a tu amiga", le acusó el ex guardia civil, que además hizo alusión a una conversación entre ambos en la que cada uno tiene, de nuevo, una versión opuesta. Fue un día, antes de un debate de Supervivientes, cuando según Carmen él se acercó a ella para decirla que no quería problemas (durante el programa ella le "hundiría en la miseria"). Para Antonio David simplemente se saludaron.

Finalmente, la sorpresa: Borrego será colaboradora habitual del Deluxe… pero no de Sálvame. "Yo para ese programa no valgo, hay que pasárselo todo por el forro, y yo soy muy susceptible", dijo.