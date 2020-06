Las dos incógnitas que se ciernen sobre Esther Doña

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo los últimos acontecimientos relativos a Esther Doña, quien después de la muerte del marqués de Griñón afronta su viudedad en El Rincón, el palacio que ocupó con Carlos Falcó hasta su muerte.

Tal y como informó Paloma Barrientos en Vanitatis, Esther Doña pasó en soledad el coronavirus, la misma enfermedad que llevó al marqués a la muerte durante este estado de alarma. Lo hizo en la finca, ya que por el momento no desea trasladarse de vivienda. Este verano, eso sí, lo pasará en Málaga, donde vive su familia.

La marquesa viuda sí se ha trasladado ocasionalmente, sin embargo, a la casa que tenían alquilada en el barrio madrileño de Chamberí, donde los cinco hijos del aristócrata han llevado las cenizas de su padre hasta que se pueda organizar un buen funeral una vez finalice el estado de alarma.

Es de sobra conocida la escasa relación de Doña con Tamara Falcó y el resto de los hijos del marqués, que nunca vieron con buenos ojos la boda. Pero tal y como afirmó Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico, la apertura del testamento que acaba de producirse (que no incluiría aportación económica para ella, tal y como ahora asevera Informalia) demuestra lo que la propia Esther se apresuró a manifestar en ¡Hola! nada más morir Carlos Falcó: "Ellos se casaron por amor. El dinero no era importante y no iba a haber dinero para ella. El marqués tiene más deudas que dinero para repartir y ahora se plantean dos incógnitas", dijo Cortázar sobre su permanencia en la finca.

"Una es la del usufructo, y que ella pueda disfrutar de la finca El Rincón en la que reside hasta que quiera. Otra, que los hijos le compren el usufructo para abandonar la finca para disponer o vender el palacio", explicó la periodista en esRadio.

Al final, en el reparto de objetos pesará más el asunto sentimental que el dinero. Para Doña, eso sí, quedará algo de relativa importancia: poder ser llamada viuda del marqués. "Un título que, pese a que el marquesado en el BOE será de Tamara, a titulo social y como carta de presentación está muy bien. Dará pie a unas memorias o a que, cuando todo esto pase, para el otoño o Navidad, veamos a Esther doña contando muchas cosas o presentando algo", explicó la periodista en Es la mañana de Federico.