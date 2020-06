Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera, hace sus primeras manifestaciones tras el nacimiento de Lucía, la hija del que fue líder de Cs y la cantante Malú.

Y lo ha hecho haciendo referencia a algunas opiniones y artículos que tratan de perturbar su "felicidad" y "tranquilidad", y en su opinión, "malmeter" en este momento de felicidad.

"Siempre me he alegrado y alegraré por la felicidad de los demás. Siempre he celebrado y celebraré la vida", ha dicho la empresaria, felicitando veladamente a su ex. "Solo pido que respeten la mía, mi vida, mi felicidad y mi tranquilidad", continuó. "Hoy algunos medios de comunicación han querido malmeter, pero yo nunca he entrado, ni voy a entrar en ese juego. Gracias por todos los mensajes que he recibido de apoyo y cariño y por afear lo que algunos medios han comentado queriendo enfrentar… Yo estoy tranquila, rodeada de mi familia y amigos y con muchos proyectos y un ilusionante trabajo por delante".

Beatriz Tajuelo manifiesta así su alegría por el buen momento de Rivera y Malú y pide, al mismo tiempo, que la dejen en paz, puesto que ella ya ha pasado página.