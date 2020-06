Marina Castaño: "Tenemos un Gobierno nefasto y no podemos estar peor"

Marina Castaño es una persona llena de inquietudes, y a pesar de todo lo que se está viviendo a consecuencia del dichoso coronavirus, su actividad no ha bajado en ningún momento.

"Hemos permanecido en casa sin salir, como es natural, con mucha paciencia, porque de nada servía desesperarse. He tenido una rutina muy organizada, me gusta mucho hacer ejercicio, estoy acostumbrada a hacer gimnasia y he hecho elíptica todo lo que podía, aparte de hacer el jardín que también me gusta, cardio rutinario para quemar grasa. Como te digo, tengo mucha actividad física. He estado cocinando mucho y en casa no se ha repetido menú ningún día. He hecho platos tradicionales, otros me los he inventado, y de esa manera ha ido pasando el tiempo. Ahora ya he empezado de nuevo a ir a televisión, también he almorzado con amigas, que ha sido una fiesta mundial". Así lo explicó.

El Covid-19 afortunadamente no ha atacado a ningún miembro de su familia. "Todos estamos bien, aunque sí han fallecido amigos muy queridos como Alfonso Cortina, o Carlos Falcó, Marqués de Griñón. Ha sido muy triste".

Al preguntarle qué opinión le merece la actuación del gobierno de Pedro Sánchez, su respuesta fue implacable. "Tenemos un gobierno nefasto y no podemos estar peor, y sobre todo que las mentiras diarias se han convertido en algo normal. No les importa en absoluto mentir de esa manera. Es muy desesperante la etapa política que estamos viviendo, es una pesadilla. Espero que Europa ponga orden en las decisiones disparatadas de un gobierno de extrema izquierda, esto es muy peligroso. La ruina la tenemos a la vuelta de la esquina, y debemos impedir que nos vayamos todos al garete en el terreno económico. La ultraizquierda quiere convertirnos a todos en una economía precaria, maltrata al empresariado. Hay que evitar que esto ocurra, y que Europa nos ampare". Más clara no pudo ser.

Marina está casada con el cirujano cardiovascular Enrique Puras. "Afortunadamente está muy bien, y desde mediados de marzo hasta la ultima semana de abril no estuvo trabajando porque sus pacientes más urgentes se operaron, y ahora tiene muchísimo trabajo de cirugías atrasadas".

El futuro de esta pandemia lo ve con cierta esperanza. "En el terreno científico encontraran la solución, que por fortuna nos está dejando un poco tranquilos. La etapa climática nos es favorable, ya que es un virus de temperatura fría. Me da miedo el otoño y mucho más el invierno. Confío en la ciencia, en esa vacuna".