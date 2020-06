El presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, dio el lunes su opinión sobre el eterno conflicto entre Rocío Flores y Rocío Carrasco, que hace años no mantienen contacto alguno.

Tras conocer el caso de primera mano, al menos de una de las partes implicadas, el presentador ha considerado que una de las dos partes es más madura y "centrada". Lo dijo, eso sí, tras escuchar a Rocío Flores durante los meses de Supervivientes y a modo de contestación a Kiko Matamoros, que daba su propio punto de vista.

"Tu hijo ha decidido que no quiere vivir contiguo y tus quince días de custodia compartida no apareces y no das señales de vida", dijo sobre el caso de David, el joven que ya también es mayor de edad y que, como su hermana Rocío, decidió irse con su padre.

"No le coges el teléfono a nadie durante dos días, y el niño se queda dos días con su padre en Madrid hasta que se lo lleva. Y tú coges luego y, el siguiente contacto que vas a tener con tu hijo, es para invitarles a tu boda… y le manda un correo el abogado de Rocío al abogado de Antonio David para decirle al niño que vaya. ¿Eso es normal?", se preguntó Kiko Matamoros.

Jorge Javier tomó la palabra entonces y, poniéndose del lado de Matamoros, consideró también que es Rocío Flores quien en realidad está moviendo ficha. "Mi impresión, y que no me caiga ninguna demanda, es que psicológicamente está mucho más centrada la hija que la madre, muchísimo más. Y eso es lo que veo como espectador".

No obstante, y ante la reacción de Gema López y los colaboradores, se volvió a explicar, y es que "en estas situaciones cuando uno esta mal tú no te das cuenta", dijo como forma de disculpar a Rocío Carrasco.