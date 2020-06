El detalle que pasó desapercibido de la fotografía de Merlos y Alexia Rivas: “Es muy feo"

Hace unos días, Alexia Rivas decidió dar el paso definitivo en su relación con el tertuliano Alfonso Merlos colgando en Instagram su primera fotografía juntos. Primera salida del entorno de la propia pareja, confinada en la casa de Merlos desde que comenzase el escándalo. Desde que el escándalo saltó a los medios, los fotógrafos han dado buena cuenta los movimientos de la pareja en cada paseo en pleno estado de alarma. No obstante, la imagen del Instagram de Alexia, abrazados en el jardín de la casa, podría considerarse la primera fotografía "oficial" del Merlosgate.

Aunque a priori la imagen no es más que un posado de la pareja, durante las últimas horas Marta López, la tercera en discordia en esta historia, ha desvelado un detalle que confirma que la fotografía podría esconder un mensaje dirigido a ella. Tal y como reconoció la colaboradora de Ya es mediodía, las gafas que luce Merlos son un regalo que le hizo cuando todavía estaban juntos: "Tiene otras gafas de ver que son un poco feas, por eso le regalé yo estas", aseguró. Un "feo gesto" hacia la que fuera su pareja: "Se podría haber puesto las otras, pero ya no me importa".

Parece que la exconcursante de Gran Hermano ya ha pasado página a pesar del dolor que supuso descubrir la infidelidad de su pareja durante una videollamada: "Parece que todo ocurrió hace años. Ha sito todo tan intenso…", explicó. Finalmente, afirmó que se alegra enormemente de la felicidad de la pareja: "Me parece fenomenal, que salgan y todo, les deseo que sean felices y que estén muy a gusto".