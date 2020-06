Estela Grande desmiente su relación con un futbolista

Cuando salió a la luz la relación de Diego Matamoros con la doctora Carla Barber sus seguidores se preguntaron qué había pasado con Estela Grande y se sintieron decepcionados al ver que la pareja había abandonado la lucha por salvar su matrimonio.

La modelo desveló en Viva la vida que estaba muy molesta con la situación porque su exmarido no le había contado nada. "Es complicado verlo, aunque yo ya no sienta lo mismo, no es agradable. Le deseo que sea súper feliz", desveló, dejando claro que, a pesar de todo, su matrimonio es cosa del pasado.

Sin embargo, la revista Semana aseguró que Estela tiene una nueva ilusión y lleva varias semanas saliendo con Juan Antonio Iglesias Sánchez, un jugador del Getafe de 21 años nacido en Valladolid. La exconcursante de GH VIP comenzó a seguir al futbolista en Instagram hace tiempo y después de una temporada de contacto telefónico, tuvieron varias citas cuando Madrid pasó a la fase 1 de la desescalada.

Lo primero que ha hecho Estela este miércoles nada más despertar es desmentir la noticia a través de unos stories en Instagram. "Esta mañana he visto una cosa en la prensa que quiero desmentir", comenzó rotunda. "Cero profesionalidad, cero periodismo, cero información, cero todo. No vale el todo por el todo. No vale inventarse una noticia, publicarla y sacarla en una portada", añadió muy molesta. "Simplemente deciros que me seguiréis viendo con mis amigos tomándome unas cervecitas porque es lo que me apetece hacer ahora. Un poquito de profesionalidad, porque es mentira", sentenció.